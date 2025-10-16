El Circuit Ricardo Tormo celebra este fin de semana el NAPA Racing Weekend

El Circuit Ricardo Tormo celebra este fin de semana 18 y 19 de octubre, el NAPA Racing Weekend organizado por la Real Federación Española de Automovilismo. El Campeonato de España de Fórmula 4 será el plato fuerte del fin de semana en la penúltima cita del certamen de jóvenes pilotos. Tras su paso por Motorland, Navarra, Portimao, Paul Ricard y el Circuito de Jerez, los pequeños monoplazas llegan al Circuit Ricardo Tormo con el belga Thomas Strauven como claro dominador con opciones de llevarse el título ya en el trazado de Cheste.

Strauven cuenta con 110 puntos de ventaja sobre el neerlandés Rene Lammers y su compatriota Ean Eyckmans. El mejor español de la clasificación general es el joven madrileño Juan Cota, quinto en la tabla.

Los jóvenes pilotos del certamen protagonizarán tres carreras, la primera el sábado y las otras dos en la jornada del domingo en la que se espera una gran afluencia de aficionados.

Además de los monoplazas de la Fórmula 4 el NAPA Racing Weekend trae a Cheste la quinta cita de la Toyota GR Cup, una de las competiciones monomarca más potentes del automovilismo español. Daniel Losada lidera la general del certamen por delante de Marcos de Diego y de Ignacio Rodríguez. El programa del fin de semana incluye un total de siete carreras con el broche final del Campeonato de España de GT CET en el que los superdeportivos se mezclan con los turismos.

Entrada gratuita

El público podrá acceder de forma gratuita para seguir las carreras del NAPA Racing Weekend tanto el sábado como el domingo a la tribuna de boxes y al paddock del Circuit. La acción de la pista se combinará con actividades para todos los públicos en el paddock y en la zona de público tras la tribuna amarilla. Exhibiciones de Drift, food trucks y una exposición de vehículos llenarán de contenido el NAPA Racing Weekend.