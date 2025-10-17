Fallece el piloto portugués Jorge Brandao en el Rally de Marruecos
La tragedia ocurrió durante la última etapa tras sufrir una caída en las dunas
Ismael Bocanegra
El piloto de motos portugués Jorge Brandao ha fallecido este viernes al sufrir un accidente durante la quinta y última etapa del Rally de Marruecos. El trágico accidente ocurrió durante el trayecto de 216 kilómetros cronometrados con salía y meta en Erfoud, según informan los organizadores.
Brandao, del equipo 'Old Friends Rally', fue atendido lo más rápido posible por los médicos de un helicóptero médico que lo traslado al hospital de Erfoud. Lamentablemente el piloto luso falleció horas después pese a los intentos por salvarle la vida. "Presentamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos", manifestaba la organización de la competición.
El torneo ha finalizado y el ganador fue el valenciano Tosha Schareina que ha batido al todopoderoso Sanders arrebatándole su año de dominio absoluto. Un triunfo hihistóricoara Schareina pero que, desgraciadamente, se ha visto eclipsado por la trágica muerte del piloto luso.
