El NAPA Racing Weekend llena las gradas del Circuit con más de 24.000 espectadores

El público ha sido el protagonista de la segunda y definitiva jornada del NAPA Racing Weekend en el Circuit Ricardo Tormo. Un total de 24.235 espectadores ha llenado las gradas del Circuit y han acompañado a los pilotos en este evento organizado por la Real Federación Española de Automovilismo.

Tras proclamarse campeón en la jornada del sábado, el belga Thomas Strauven ha continuado con su dominio entre los monoplazas de Fórmula 4. El piloto de Griffin Core by Campos Racing ha sido el ganador de la segunda carrera en la que ha liderado cada paso por meta.

Sin embargo, en la tercera y última prueba el piloto el neerlandés Rene Lammers le ha ganado la partida en la salida. El joven piloto de MP Motorsport se ha destacado lo suficiente durante la prueba para terminar la carrera en la primera posición y ha conseguido su tercera victoria de la temporada.

La afición disfrutó de un gran fin de semana en Cheste / Circuit Ricardo Tormo

Doblete de Borja García

En el Campeonato de España de GT, el valenciano Borja García y el conquense Alejandro Barambio han completado un doblete para celebrar la consecución del título nacional. Los pilotos de GT Corse han superado al Porsche 992 GT3 Cup de PCR Sport pilotado por Lorenzo Mendieta y al Mercedes AMG GT4 de Mario Pinazo y Vaidas Miciuda.

En la Toyota GR Cup Marco Aguilera ha sido el ganador de la segunda carrera por delante de Tomás Pregliasco y del piloto del programa de jóvenes talentos del Circuit Ricardo Tormo Sandro Pérez. El piloto del CETDM ha sido relegado a la tercera plaza por una sanción por superar los límites de la pista.

El valenciano Borja García fue protagonista / CRT

El Circuit Ricardo Tormo volverá a convocar a los aficionados al automovilismo los próximos 30 y 31 de octubre para dos jornadas de entrenamientos de pretemporada de la Fórmula E, el campeonato del mundo de monoplazas eléctricos. Mientras, se ultiman los preparativos para la gran cita del calendario del Circuit, el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana que cerrará la temporada de MotoGP.

La próxima cita del NAPA Racing Weekend será ese mismo fin de semana, los días 15 y 16 de noviembre en el Circuit de Barcelona Catalunya.