El Rallye Ciudad de Valencia cerrará el Campeonato de España

La vigésimo quinta edición del Rally Ciudad de Valencia-Memorial Javi Sanz, que se disputará del 28 al 29 de noviembre, será la última prueba puntuable de la temporada del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA-RECALVI) que convoca la Real Federación Española de Automovilismo, así como del Campeonato de Rallyes de la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana.

La prueba, organizada por la Escudería Bengala, también será puntuable para la Copa Clio Trophy Spain Asfalto, la Copa Sandero ECO Cup 2025, y la Challenge RECALVI 2025, todas ellas de ámbito nacional, y para la Copa Levante Pirelli 2025 de la Comunidad Valenciana.

El Circuit Ricardo Tormo, centro neurálgico

El centro neurálgico de la prueba, la Dirección de Carrera, Secretaría, Comisarios Deportivos, Sala de Prensa, así como los Parques de Asistencias estarán ubicados en el Circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana, mientras que las Verificaciones Previas de los participantes tendrán lugar el viernes 28 de noviembre a partir de las 08:15h en las instalaciones de Sanz Sport ubicadas en el Pol. Ind. Bovalar de Alaquás.

Nuevo recorrido

Para esta edición, cuyo recorrido es muy diferente al de años anteriores, se podrá presenciar la ceremonia de salida, que se celebrará el viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas en el Palau de L'Exposició de Valencia; mientras que la entrega de Trofeos al término de la prueba se celebrará en el Parc de la Sequieta de Alaquás, el sábado a las 21:30h.

El recorrido de esta nueva edición nacional cuenta con un total de diez tramos cronometrados a disputar todos ellos el sábado, (cinco diferentes a reconocer), en los que se recorren más de 450 kilómetros de la provincia de Valencia, de los cuales 120 son cronometrados.