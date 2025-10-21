Nerea Martí y Pepe Martí, en los tests de Fórmula E en Cheste

La Fórmula E llegará la próxima semana al Circuit Ricardo Tormo de Cheste y lo hará con dos grandes protagonista españoles, la valenciana Nerea Martí y el barcelonés Pepe Martí. La de Albalat dels Sorells participará en los tests exclusivos para mujeres el 31 de octubre al repetir su presencia con el equipo estadounidense Andretti.

El actual piloto de Campos Racing en Fórmula 2, por su parte, rodará también con los monoplazas de propulsión eléctrica del 27 al 30 de octubre una vez confirmada su desvinculación del equipo alcireño y su fichaje por el equipo español Cupra Kiro.

Nerea Martí se pondrá al volante del Andretti Porsche 99X Electric como parte de la iniciativa del Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E para crear más oportunidades para las mujeres en el automovilismo y aumentar la representación femenina en la categoría.

Nerea Martí, ilusionada

"Estoy muy agradecida a Andretti Global por brindarme esta oportunidad por segundo año consecutivo. Es un honor formar parte de una organización con tanta historia en el automovilismo y de un equipo campeón. Subirme de nuevo a un Fórmula E siempre es especial, pero hacerlo en casa lo hace aún más significativo", explicó en un comunicado.

"Después de mucho tiempo sin conducir un monoplaza, estoy especialmente motivada y con muchas ganas de volver a la pista. La experiencia del año pasado en Madrid fue muy positiva y me permitió aprender mucho; ahora quiero aprovechar cada vuelta para seguir mostrando mi potencial y dar un paso más en mi carrera", agregó.

Además, Martí consideró estos test como "fundamentales", ya que ofrecen a las mujeres la oportunidad de demostrar su potencial y capacidad para competir en la parrilla de Fórmula E.

Mientras, el director del equipo Andretti Fórmula E, Roger Griffiths, explicó que están muy contentos de dar la bienvenida nuevamente a la piloto al equipo: "En su última participación en el Jarama, Nerea hizo un gran trabajo, y esperamos que pueda construir sobre esa experiencia previa, especialmente en un circuito que conoce bien, en su ciudad natal de Valencia".

La piloto de Albalat dels Sorells se ha consolidado como una de las pilotos más destacadas del automovilismo, con victorias y podios en la F1 Academy durante las últimas temporadas después de ser la mejor debutante en la W Series en 2021. Posteriormente, fue seleccionada para hacer un test en la FIA Fórmula 3 ese mismo año.

Más recientemente, finalizó cuarta en la temporada 2024 de la F1 Academy con Campos Racing y fue elegida como una de las cuatro pilotos de élite en el programa inaugural BMW M Racing Academy.

Además, en su apuesta por las competiciones cien por cien eléctricas, Martí participó en el último fin de semana de la E1 Series, campeonato de lanchas eléctricas, y hará lo mismo en la ronda final, en Miami, del 6 al 8 de noviembre.

Pepe Martí deja Campos Racing

El barcelonés Pepe Martí abandona las categorías formativas de automovilismo y competirá en la Fórmula E, campeonato de monoplazas de propulsión eléctrica, desde la temporada 2026 junto al equipo español Cupra Kiro.

El actual piloto de Campos Racing en Fórmula 2 e integrante del programa de jóvenes talentos de Red Bull, abandonará ambos proyectos para embarcarse en una nueva aventura en una FE que ve reforzada su apuesta por el mercado español, tras anunciar una carrera en el circuito madrileño del Jarama en su temporada 2026.

Un Pepe Martí, de 20 años, que actualmente ocupa la sexta posición del campeonato de Fórmula 2, por delante de su compañero de equipo y academia, Arvid Lindblad, al que Red Bull sí le dará la oportunidad de subirse a un Fórmula 1, durante los entrenamientos libres de México, como parte de su plan para que el británico forme parte de la parrilla en 2026.

Pepe Martí, en el podio de F2 como piloto de Campos Racing. / F2

Sin embargo, el piloto español ha decidido emprender una nueva aventura lejos del sueño de llegar a la Fórmula 1 y será piloto oficial del equipo Cupra de cara a una temporada de Fórmula E que arrancará el 6 de diciembre en Sao Paulo, coincidiendo con el GP de Abu Dabi de F2 del que Pepe Martí se ausentará para empezar su nueva aventura.

"Estoy muy emocionado por unirme a Cupra Kiro en la temporada 2025/26 de Fórmula E. Obviamente, seré un novato dado que es mi primera vez compitiendo en esta categoría, pero tengo muchas ganas. El equipo llega a la temporada 12 tras una victoria en Yakarta y me siento muy motivado para comenzar este nuevo capítulo", señala Martí en declaraciones que facilita el equipo.

"Con Dan [Ticktum] como compañero de equipo, tendré la oportunidad de aprender mucho y de ponerme al día al comienzo de la temporada. No obstante, mi objetivo es mejorar rápidamente, adquirir experiencia y sumar puntos. Espero conseguir buenos resultados", agrega.