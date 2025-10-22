Máximo Quiles: "Quiero quitarme la espinita de no haber conseguido el podio en Australia"

El CFMOTO Power Electronics Aspar Team está decidido a seguir luchando en Malasia. Máximo Quiles peleó por el podio hasta la última vuelta, cuando fue superado por su compañero de equipo Joel Esteban. "Volvemos a trabajar en un circuito desconocido para mí, así que será importante aprendérmelo rápido. Quiero quitarme la espinita de no haber conseguido el podio en Australia. Hay opciones de conseguir el título de "rookie" del año en Malasia, pero no pienso en eso: quiero ir carrera a carrera, con el objetivo de disfrutar en todas ellas", comentó Quiles.

Joel Esteban volverá a sustituir a Dennis Foggia este fin de semana, a la espera de que este se recupere al cien por cien. Las actuaciones de ambos dejaron muy buen sabor de boca en las filas del equipo de Jorge Martínez "Aspar". Ambos optaron al podio en una carrera difícil y se quedaron a solo unas milésimas de conseguirlo. "Espero que Foggia esté al cien por cien pronto. Tengo muchas ganas de competir en Malasia. El pasado fin de semana trabajé muy bien con el equipo y conseguí un buen resultado en un circuito que me costaba mucho. Me veo muy preparado para correr en Sepang y luchar por un buen resultado. Mi objetivo es el mismo que en Phillip Island: seguir trabajando intensamente desde el jueves para conseguir la mejor puesta a punto con el equipo y no cometer errores. Si seguimos así podremos hacer una buena carrera", dijo Joel Esteban.

Clasificación mundial

Quiles superó con nota su debut en Phillip Island y, pese a no haber tenido apenas tiempo de adaptación al trazado australiano, donde no pudo completar más de una decena de vueltas antes del cronometrado, fue uno de los pilotos más competitivos de la categoría. Su quinta posición le permitió recortar distancias en su lucha por el subcampeonato, objetivo que ya tiene en el punto de mira. El subcampeonato continúa siendo la gran incógnita todavía por despejar en Moto3. El campeón José Antonio Rueda sigue aumentando la diferencia de puntos después de conseguir la décima victoria del año en Australia, pero la segunda y tercera posición están más apretadas que nunca. Ángel Piqueras no puntuó en Phillip Island después de cometer un error y salirse de la pista, por lo que la distancia con Máximo Quiles se ha reducido hasta los tres puntos. Con David Muñoz, lesionado, el top 3 se decidirá prácticamente entre los pilotos españoles. Joel Kelso y Álvaro Carpe todavía tienen opciones matemáticas de alcanzar al piloto del CFMOTO Power Electronics Aspar, aunque se encuentran a dos carreras de distancia, con tres por disputarse.

Las cábalas

Con ocho podios, dos de ellos victorias, Máximo Quiles tendrá una nueva oportunidad de confirmarse como el mejor debutante de la categoría en Malasia si termina la carrera con más 50 puntos de ventaja sobre su rival, Álvaro Carpe, del que actualmente le separan 55 puntos. Su compañero de equipo Joel Esteban supo aprovechar la oportunidad en Australia. El español igualó su mejor resultado en el mundial hasta la fecha y estuvo a milésimas de conseguir su primer podio en Moto3. En esta ocasión Esteban quiere seguir en la misma línea y ser constante desde las primeras sesiones para así poder volver a ocupar la parte alta de la clasificación.