Marta García se une a Nerea Martí en los entrenamientos de Fórmula E en Cheste

El Circuit Ricardo Tormo celebra del 27 al 31 de octubre los entrenamientos de pretemporada de la ABB FIA Formula E. La competición internacional de monoplazas eléctricos celebra sus test oficiales en Valencia y abrirá sus puertas al público en las jornadas de jueves 30 y viernes 31.

Esta es la octava edición que el trazado valenciano acoge estas pruebas oficiales de pretemporada del campeonato de monoplazas eléctricos, y en esta ocasión lo hace tras la cancelación de los test del pasado año a causa de la Dana.

La relación del Circuit con la Fórmula E es muy especial y es que, además de estos ocho test en las doce temporadas de vida de la competición, el Circuit también es la sede logística de este campeonato que cada año no deja de crecer, tanto en marcas y tecnología como en nivel de pilotos.

En esta ocasión la acción en pista comenzará el lunes 27 por la tarde tras una mañana de presentaciones, comprobaciones y encuentros con los medios por parte de equipos y pilotos. El martes y el jueves la acción será tanto por la mañana como por la tarde con dos sesiones de tres horas, mientras que el miércoles sólo habrá actividad en pista por la mañana.

Uno de los protagonistas será el joven piloto español Pepe Martí. El barcelonés será el quinto piloto español de la historia de la Formula E después del castellonense Roberto Merhi, Antonio García, Oriol Serviá y Jaime Alguersuari y se estrenará en la escudería Cupra.

Unas de las últimas carreras de Fórmula E. / Fórmula E

Junto a todo esto, el viernes será el turno del test exclusivo para mujeres en el que, entre las 20 pilotos, participarán las valencianas Nerea Martí (Andretti Global) y Marta García (Lola Yamaha). De manera paralela, se desarrollará el programa de la FIA 'Girls on Track' con actividades para un centenar de jóvenes de la Comunitat Valenciana. Esta iniciativa ofrecerá talleres, visitas y encuentros con pilotos y equipos, con el fin de acercar el automovilismo a nuevas generaciones.

30 y 31 de octubre, acceso gratuito para los aficionados

El jueves y el viernes 30 y 31 de octubre el Circuit abrirá sus puertas al público, que podrá acceder de manera gratuita para presenciar las sesiones de pruebas desde la Tribuna de Boxes.

Durante ambas jornadas se organizarán dos Pit Walk, que permitirán el acceso del público al pit lane y a la zona de boxes. El jueves 30 de octubre el Pit Walk tendrá lugar de 13:00 a 14:00 horas, y el viernes 31 de octubre se celebrará entre 12:30 y 13:30 horas.

El acceso a las jornadas abiertas será gratuito, pero los asistentes deberán disponer de una entrada digital nominativa que puede obtenerse a través del portal oficial de venta del Circuit. Para ello, será necesario seleccionar el evento 'Fórmula E Pre-Season Testing 2025/2026', elegir la jornada correspondiente y completar el registro gratuito.