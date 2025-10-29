La Fórmula E rinde homenaje a las víctimas de la DANA en el Circuit Ricardo Tormo

La Fórmula E, que estos días celebra sus test oficiales en Cheste y el Circuit Ricardo Tormo han rendido homenaje a las víctimas y comunidades afectadas por las devastadoras inundaciones que azotaron la provincia de Valencia hace un año.

Para conmemorar el aniversario de la DANA el Campeonato Mundial de monoplazas eléctricos ha guardado un minuto de silencio con miembros del campeonato y del trazado valenciano en recuerdo y solidaridad con los afectados.

Solidaridad con los afectados / CRT

Donación a Solidaridad Sobre Ruedas

En una muestra de apoyo continuo, la ABB FIA Fórmula E también ha anunciado una donación de 25 000 euros a Solidaridad Sobre Ruedas a través de su fondo Better Futures, para apoyar la entrega de 30 vehículos reacondicionados a familias que perdieron los suyos en las inundaciones.

Fundado hace dos años, el Fondo Better Futures se creó para aprovechar el legado positivo que la Fórmula E en las ciudades anfitrionas. En la temporada 12, la 2025-2026, se realizará una donación benéfica de 25.000 euros en cada ciudad anfitriona para empoderar y apoyar a las comunidades a través de iniciativas de gran impacto que dejarán un legado mucho más allá de los fines de semana de carrera.

Esta iniciativa se suma a la donación anterior de 53.485 euros de la Fórmula E, sus equipos, socios y el ecosistema en general del campeonato. Esta donación se utilizó para suministrar 20 scooters eléctricos y 20 bicicletas eléctricas a Solidaridad Sobre Ruedas tras las inundaciones, lo que ayudó a los residentes a recuperar el acceso a servicios inmediatamente después de la catástrofe. En conjunto, estas acciones reflejan la misión continua de la Fórmula E de impulsar un impacto social positivo y soluciones de movilidad sostenible para las comunidades afectadas por desastres relacionados con el clima.

Apoyo a los afectados por la DANA

En este sentido, fue fundamental una plataforma como Solidaridad Sobre Ruedas, una organización sin ánimo de lucro creada con el apoyo de la Real Federación Española de Automovilismo tras la DANA. Las inundaciones afectaron a más de 230.000 personas, causaron daños por valor de 3.500 millones de euros y destruyeron más de 130.000 vehículos, dejando a miles de familias sin medios de movilidad. En respuesta a ello, un grupo de profesionales valencianos y figuras del mundo del motor se unieron para crear SoSR con una misión clara: devolver la movilidad y la independencia a las personas cuyas vidas se vieron truncadas por las inundaciones.

A través de asociaciones con talleres locales, donantes e instituciones, SoSR gestiona todo el ciclo de vida de la recuperación y donación de vehículos, desde la recepción de los coches usados hasta su inspección, reparación y entrega a las familias necesitadas. Cada donación de vehículos representa no solo el retorno a la actividad diaria y el acceso a servicios esenciales, sino también un paso hacia la reactivación de la economía local y la reconstrucción de la comunidad.

Como hogar de la sede técnica y logística de la Fórmula E, Valencia ocupa un lugar especial en el corazón del campeonato, ya que ha estado siempre presente en el calendario desde 2017. Juntos, SoSR, la Fórmula E y el Circuit Ricardo Tormo comparten una visión común: utilizar la movilidad como una fuerza para el bien, impulsando la independencia, las oportunidades y la recuperación sostenible frente a las adversidades climáticas.

La Fórmula E sigue demostrando su dedicación al apoyo a Valencia con una presencia sostenida destinada a reforzar la resiliencia de la zona, lo que subraya su compromiso inquebrantable con las comunidades de Valencia, que considera su hogar.

Orgullosos de colaborar

Laura Jiménez, directora general de Solidaridad sobre Ruedas, afirmó: «Estoy muy orgullosa de formar parte de esta necesaria iniciativa. Desde que comenzó el proyecto, hemos donado más de 500 vehículos a quienes más los necesitaban, y todavía hay personas que necesitan nuestra ayuda; por eso seguimos trabajando en este proyecto con toda la energía y dedicación posibles. Sin donaciones como esta, no sería posible seguir trabajando y haciendo esto posible».

Alberto Longo, cofundador y director de campeonatos de Fórmula E, comentó: «España es mi país natal, por lo que me entristeció especialmente la devastación que sufrió Valencia el año pasado. Las historias de pérdidas —hogares, negocios e incluso medios básicos de transporte— fueron realmente conmovedoras. Estoy increíblemente orgulloso de que la Fórmula E siga apoyando la labor vital de Solidaridad Sobre Ruedas para devolver la movilidad a quienes la necesitan con una nueva donación de 25.000 euros. Seguiremos y siempre estaremos al lado de Valencia, y mantenemos nuestro compromiso con su recuperación, resiliencia y futuro sostenible».

Asimismo, Luis Cervera, Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana, añadió que “gestos como estos son realmente positivos para la sociedad y crean un impacto directo en los afectados. El mundo del deporte y en este caso el del motor se han volcado con Valencia en este último año y el Circuit Ricardo Tormo fue una de las zonas afectadas. Le agradecemos a la Fórmula E su apoyo constante, ayuda y donaciones”.