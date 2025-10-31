Marta García y Nerea Martí, grandes protagonistas de la Fórmula E en Cheste

Ahora sí, la Fórmula E se despide de Cheste después de cinco días de entrenamientos en el Circuit Ricardo Tormo, que tuvieron el colofón final este viernes con los tests femeninos del Campeonato FIA ABB, en los que participaron las valencianas Marta García y Nerea Martí.

Catorce pilotos tuvieron la oportunidad de ponerse al volante del GEN 3 EVO y entre ellas estuvieron las valencianas. La piloto de Albalat dels Sorells Nerea Martí completó el test con el equipo Andretti, y la piloto de Dénia Marta García, lo hizo al volante del monoplaza del equipo Lola Yamaha.

Agradecidas por la oportunidad

Tras los entrenamientos, en los que quedó décima (1:24:61), Marta García señaló que “estoy muy contenta y, sobre todo, muy a gusto con el equipo. Hemos trabajado muy bien juntos, hemos hecho muchas pruebas y estoy muy agradecida por esta oportunidad” y añadió que "es mi primera vez con el Lola Yamaha ABT. Es su segundo año y lo ideal sería poder tener un contrato a largo plazo con ellos donde pueda ayudar a seguir desarrollando el coche”, afirmó García, antes de revelar uno de sus objetivos, el próximo Rookie Test del 22 de marzo en el Jarama: “Espero poder estar trabajando con ellos en Madrid”, en lo que será el punto y seguido al primer E-Prix de la historia en el histórico trazado madrileño, “una oportunidad genial para que los fans se acerquen a la Formula E”, añadió.

A ello, añadió la de Dénia que "he dado lo mejor de mí en esta sesión. Y a pesar de que éste es un trazado muy familiar para mí, los Formula E son coches muy complejos y necesitas entenderlos”, explicó Marta, quien después de su debut con Porsche y de haberse ganado un asiento para los pasados Rookie Tests de Berlín con la escudería ERT ya acumula tres experiencias al volante de un GEN3 Evo. A pesar de ello, admitió haber encontrado “diferencias” con respecto a su nuevo monoplaza, especialmente en lo referente “a la conducción y la utilización de la energía”.

Marta García, durante los tests de Fórmula E en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. / Producciones Alcobendas

Por su parte, Nerea Martí, octava con un tiempo de 1:24:42, destacó que “ha sido espectacular poder subirme de nuevo al Fórmula E. A pesar de que llevaba casi un año sin montarme en un monoplaza, he podido adaptarme rápidamente y me ha encantado trabajar de nuevo con un equipo tan profesional e histórico como Andretti. Poder hacerlo en casa, esta vez sí, lo hace aún más especial", ha compartido Martí.

Chambers, la más rápida

La británica Chloe Chambers fue la encargada de marcar el mejor registro en el Circuit, con un crono de 1’22”767, seguida de cerca de Abbi Pulling, que se ha quedado a sólo 64 milésimas.

Centenares de aficionados se han desplazado al Circuit para disfrutar en directo de esta jornada y pudieron conocer de primera mano el trabajo que los equipos de Fórmula E realizan en los boxes durante el PitWalk.

Además, el Circuit también ha acogido una nueva edición de ‘Girls on track’ el programa de la FIA que busca acercar el automovilismo a las jóvenes, fomentando su participación en todos los ámbitos del deporte con el objetivo de inspirar a la próxima generación de mujeres en el mundo del motor.

Elogios a Pepe Martí

Las dos valencianas recogieron el testigo y aspiran a seguir los pasos del debutante Pepe Martí. “No, no somos hermanos”, bromeó Nerea, “pero me alegro un montón por él que haya dado este paso”. “Le conozco desde hace mucho, es un excelente piloto y es genial que esté con CUPRA Kiro “, añadió Marta.

El impacto del piloto barcelonés en el Mundial de Formula E, que no quiso perderse desde el box de su equipo las evoluciones de su compañera, la filipina Bianca Bustamante, ha sido inmediato. Días después de su esperado fichaje por CUPRA y sin apenas haberse sentado en el simulador, Pepe aterrizó en los test oficiales de Cheste con el objetivo de acelerar su aclimatación al GEN3 Evo, un monoplaza “completamente diferente” a lo que estaba acostumbrado. Sin embargo, en sus dos últimas sesiones sobre el trazado valenciano, logró acercarse a menos de una décima del crono de su compañero de equipo, Dan Ticktum, con cuatro temporadas de experiencia en el primer campeonato FIA de monoplazas eléctricos.

“Es un tío muy entusiasta en lo que se refiere al aprendizaje del funcionamiento del monoplaza. Y ha mostrado muy buena actitud. Se ha adaptado realmente bien al coche. Es un muy buen chico, pero también tiene personalidad... y es rápido”, concluyó el londinense.