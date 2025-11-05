¿Fernando Alonso en peligro? Aston Martin busca piloto para 2026 y piensa en Leclerc y Piastri

La Fórmula 1 es un circo que nunca se detiene. Ningún piloto está a salvo ni exento de posibles cambios, y si no que se lo digan a Carlos Sainz, que parecía asentado en Ferrari y terminó recibiendo la patada por parte del equipo italiano en cuanto se presentó la posibilidad de fichar a Lewis Hamilton, que no está mejorando el rendimiento del español precisamente.

Además, a las puertas de un nuevo reglamento, la incertidumbre y las puertas a los cambios siempre están más abiertas, porque cabe la posibilidad de que los pilotos detecten (o confíen) en una mejoría muy notable de algún equipo en concreto. Es básicamente lo que ocurrió con Hamilton en 2013, a quien se le llamó loco por abandonar McLaren y fichar por Mercedes y terminó dando lugar a la época más dominadora de la historia de la Fórmula 1.

Pues bien, el año que viene hay cambio de reglamento y ya se percibe cierto nerviosismo en el paddock. Ni siquiera Verstappen se ha librado de ser relacionado con un cambio de escudería si Red Bull no recupera el rendimiento de antaño. Aunque el último rumor que recorre el paddock no tiene que ver con el neerlandés, sino con la escudería Aston Martin y, por lo tanto con Fernando Alonso.

Aston Martin driver Fernando Alonso of Spain, steers his car followed by Kick Sauber driver Nico Hulkenberg of Germany during the Formula One Mexico Grand Prix auto race at the Hermanos Rodriguez race track in Mexico City, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Moises Castillo) / Moises Castillo / AP

Piastri y Leclerc, opciones para Aston Martin

Según recoge el portal especializado en F1 'GPBlog', Aston Martin está ya buscando un nuevo piloto para 2026, máximo para 2027, e incluso ha fijado ya el objetivo en dos nombres en concreto: Oscar Piastri y Charles Leclerc. La información llega a raiz de unas declaraciones de Ralph Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse: "Aston Martin busca nuevo piloto ya en 2026, pero a más tardar en 2027. Tengo la impresión de que está pensando 'No voy a seguir soportando esto', sobre todo después de las críticas a las que se ha enfrentado".

Además, el expiloto va más allá y añade que Aston Martin "está buscando dos pilotos potentes. Un candidato es Oscar Piastri y puedo asegurar que esas conversaciones ya se están produciendo. Y por supuesto Leclerc, si quiere, es otra opción".

Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco see chased by Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain and Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands during the Formula One Mexico Grand Prix in Mexico City, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Eduardo Verdugo) / Eduardo Verdugo / AP

¿Despidos en Aston Martin?

A raíz del tema, Ralph Schumacher también dijo que "quizá intenten encontrar la manera de rescinder un contrato de forma anticipada si hay una alternativa para el año que viene".

Alonso, ¿planes de retirada?

A sus 44 años, Fernando Alonso ha dejado claro que sigue con ganas de correr, todavía con la ilusión de subir al escalón más alto del podio al menos una vez en su carrera deportiva. Sin embargo, también ha explicado en varias ocasiones que los año pasan y su retirada está cada vez más cerca. Quizá esta posible revolución en Aston Martin podría acelerar su intención de dejar la Fórmula 1, aunque, en caso de abandonar la escudería inglesa, pretendientes no le deberían faltar.