Presentado el cartel oficial del XXV Rallye Ciudad de Valencia - Memorial Javi Sanz

Ya se conoce el cartel oficial de la 25ª edición del Rallye Ciudad de Valencia - Memorial Javi Sanz, última prueba puntuable del año del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA-RECALVI) que convoca la Real Federación Española de Automovilismo (RFEdA), así como del Campeonato de Rallyes y de Regularidad de la Comunidad Valenciana de la FACV donde se decidirán los Campeones en sus diferentes apartados.

Con una gran vistosidad y gama de colores, en el cartel se pueden observar a los diferentes patrocinadores y colaboradores, tanto públicos como privados, que hacen posible que la prueba deportiva se pueda llevar a cabo, y que también sea puntuable para la Challenge RECALVI 2025, para la copa CLIO TROPHY SPAIN ASFALTO 2025, y para la SANDERO ECO CUP SPAIN 2025, todas ellas de ámbito nacional, y para la Copa LEVANTE PIRELLI 2025 de la Comunidad Valenciana.

Ya se conoce el cartel oficial de la 25ª edición del Rallye Ciudad de Valencia - Memorial Javi Sanz. / Escudería Bengala

Lugares de interés

Recordemos que el centro neurálgico de la prueba, la Dirección de Carrera, Secretaría, Comisarios Deportivos, Sala de Prensa, así como los Parques de Asistencias, etc. estarán ubicados en el Circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana, mientras que las Verificaciones Previas de los participantes tendrán lugar el viernes 28 de noviembre a partir de las 08:30h en las instalaciones de "SANZ SPORT" ubicadas en el Polígono Industrial Bovalar de Alaquás. Asimismo se podrá presenciar la espectacular Ceremonia de Salida que se celebrará el mismo viernes a las 18:00 horas en el "Palau de l'Exposició" de la capital valenciana, para terminar con la Entrega de Trofeos que tendrá lugar al término de la prueba y se celebrará en el "PARC de la SEQUIETA" del municipio de Alaquás, el sábado 29 de noviembre a las 21:30 horas.

Recorrido

El recorrido que se presentará y dará a conocer oficialmente el jueves 13 de Noviembre, cuenta con un total de DIEZ Tramos Cronometrados a disputar, con cinco diferentes a reconocer, en los que se recorren más de 450 Km de la provincia de Valencia de los cuales 120 Km. son cronometrados. Por tanto, prácticamente el 27% del recorrido será cronometrado. Se realizarán en 1 sola etapa, sábado 29 de noviembre.

Organizador y colaboradores

La prueba, organizada por la Escudería Bengala, y como se puede observar en el cartel, cuenta con el respaldo de la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana (FACV), del Club Valencia Equipo Competición, y con los apoyos públicos de la Generalitat Valenciana, de la Diputación de Valencia, del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, de la Fundación Deportivo Municipal de la ciudad de Valencia, y de los Ayuntamientos de Alaquàs, Cheste, Gestalgar, Chulilla, Buñol, Macastre, Yatova, Villamarxant, Pedralba y Cortes de Pallás, así como del Circuit Ricardo Tormo, sin quienes sería imposible realizar este último rallye de la temporada 2025 en la Comunidad Valenciana y dentro del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto CERA-RECALVI.

Asimismo, una importante parte del presupuesto está soportado por la imprescindible colaboración de las empresas privadas de la provincia de Valencia, que se suman a completar el mismo como patrocinadores o colaboradores, destacando un año más la empresa "SANZ SPORT", encabezando un elenco de inestimables colaboradores como son "Driver", "Pirelli", "OZ Racing", "SofCar", "Bodegas Vegamar", "Garmon MotorSport", "Desguaces Paco García", "Is-Racing", "Altura´s de la Mancha", "Rotula.me", "Racinglive.es", "Torreño Lerma Abogados", y "Raúl Carnicerías" entre otros.

Esta prueba tampoco podría llevarse a cabo, sin la inestimable colaboración y ayuda de "Ford Autolix" que cederá los vehículos para Caravana de Seguridad y Organización de la prueba.