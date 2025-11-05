Puesta de largo del 31º Rallye La Nucía- Trofeo Costa Blanca

El 31 Rallye de La Nucía- Trofeo Costa Blanca se desarrollará esta semana los días 6, 7 y 8 de noviembre. Por décimo año la provincia de Alicante y La Nucía cuentan con una prueba del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), que además será puntuable para el International Iberian Rally Trophy (IIRT) de la FIA y para el autonómico. El rallye discurrirá por más de 30 municipios de montaña alicantina, con un total de 643 kilómetros, de los que 161 serán de competición en 12 espectaculares tramos. La Nucía será el cierre de la temporada del Supercampeonato de España de Rallyes, que contará con varios pilotos foráneos, entre los que destaca el noruego Andrea Mikklesen, que repite por segundo año, y el norirlandés Phillip Allen.

La Ceremonia de Salida se realizará desde l’Auditori de les Nits este jueves 6 de noviembre a las 20:00 horas, con entrada libre y gratuita. La presentación del 31º Rallye La Nucía- Trofeo Costa Blanca ha sido esta mañana en l’Edifici dels Esports y ha contado con la presencia de José Vicente Medina, vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, Vicente Cabanes, director del Rallye y presidente del. Automóvil Club AIA, Ángel Esteve, Jefe Seguridad Rallye y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

161 kilómetros y 12 tramos

El recorrido diseñado por el Automóvil Club AIA para este 31 Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca recorrerá más de 643 kilómetros de rallye de los cuales 161 serán de competición en 12 tramos cronometrados: 6 tramos el viernes 7 de noviembre a partir de mediodía y 6 tramos el sábado 8 de noviembre.

El viernes 7 de noviembre por la tarde se disputarán los tramos Pinos-Xaló (15,81 km.), Pego-Vall d’Ebo (10,68 km.) y Castells-Famorca-Fageca-Quatretondeta (14,92 km.). Estos tramos se realizarán en doble bucle, realizándose la “segunda vuelta” de noche, a partir de las 20 horas.

El sábado 8 de noviembre comenzará la jornada a las 9,15 horas con el TC7 Benassau-Gorga (10,01 km.), TC8 Penáguila-Relleu y TC9 Guadalest-Callosa d’en Sarrià (TC+ de 7,61 km.). Por la tarde a partir de las 14 horas se repetirán estos tres tramos. El rallye finalizará en La Nucía, donde se entregarán los trofeos a las 19,15 horas en el pabellón Muixara.

Añadir que el viernes 7 de noviembre por la mañana se disputará el Tramo Cronometrado de Calificación (TCC), para los participantes de Categoría 1. Posteriormente será en el mismo tramo el Shakedown, un tramo de entrenamiento y puesta a punto de todos los inscritos. Se desarrollará entre las poblaciones de Bolulla y Tárbena.

Ceremonia de salida en La Nucía

La Ceremonia de Salida del Rallye se realizará en la plaça de Les Nits el jueves 6 de noviembre a las 20:00 horas, con entrada libre y gratuita. En ella todos los aficionados al mundo del motor podrán fotografiar y pedir autógrafos a los mejores pilotos del S-CER

Retorno económico

“El Rallye La Nucía destaca por su gran retorno económico y promocional, cada euro invertido tiene un retorno de 34 euros. El año pasado tuvo un retorno de más de 8 millones de euros, según la organización. También hay que destacar su gran repercusión mediática con la presencia de varios medios de comunicación, con la retransmisión en directo por Teledeporte de TVE. Este evento deportivo es por tanto una excelente plataforma para promocionar turísticamente el interior de nuestra provincia, ya que pasa por 30 municipios” ha señalado Bernabé Cano, diputado provincial de Deportes y alcalde de La Nucía.

Combatir la huella de carbono

Por su parte, Vicente Cabanes ha avanzado algunas de las novedades de esta edición, entre las que destaca en cumplimiento de la nueva ley de Medio Ambiente para la protección de la naturaleza, algunos cálculos y estudios de la huella de carbono que genera la prueba y diversas acciones para minimizarlas.

Andreas Mikkelsen en el Rallye La Nucía

El Rallye de La Nucía contará con los pilotos Efren Llanera, Javier Pardo, Unai de la Dehesa, José Luis Pelaez, Jorge Cagiao o Pepe López. Al ser puntuable para el International Iberian Rally Trophy (IIRT) de la FIA contará con pilotos foráneos como el mítico piloto noruego Andreas Mikkelsen (doble campeón mundial WRC2 2012 y 2023 y ganador de tres pruebas del Mundial de Rallyes) con un Toyota GR Yaris Rally2. También estará el piloto de Irlanda del Norte Phillip Allen con un Skodia Fabia Rally2

Subcampeonato “en juego”

Este año el Rallye de La Nucía no decidirá el campeón del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), que se adjudicó José Antonio “Cohete” Suárez (Skoda) en el RACC, el pasado mes de octubre, pero sí está en juego será el subcampeonato del S-CER entre Pepe López (Hyundai) y Javier Pardo (Skoda). También destacar la presencia del piloto “local” Miguel Fuster, que competirá “en casa ante su afición” con un Alpine.

Los ganadores del Rallye de La Nucía han sido: Alberto Monarri en 2016, Iván Ares en 2017, Miguel Fuster en 2018, Pepe López en 2019, José A. “Cohete” Suárez en 2020, Surhayen Pernía en 2021, Pepe López en 2022, “Cohete Suárez” en 2023, y Robert Virves en 2024 (primer estonio en ganar el Rallye).

En directo por Teledeporte

El Rallye de La Nucía se podrá seguir en directo por el canal de Teledeporte de TVE y como novedad en DAZN también , durante el sábado 8 de noviembre, ya que se retransmitirá en directo el último tramo del Rallye: Guadalest-Callosa d’en Sarrià.

Ciutat Esportiva: Centro de Operación

La Ciutat Esportiva Camilo Cano acogerá todo el operativo del rallye desde el parque de asistencia a dirección de carrera, pasando por sala de prensa y otros servicios. La Ciutat Esportiva se convertirá del 7 al 8 de noviembre en el gran centro de operaciones del 31 Rallye Mediterráneo-La Nucía ‘Trofeo Costa Blanca’. Espectáculo y emoción serán los protagonistas de estas jornadas en las que aficionados y público en general disfrutarán viendo de cerca a los equipos que participan en esta edición.

Los vehículos participantes en la prueba pasarán hasta en cuatro ocasiones por el parque de asistencia del 31 Rallye Mediterráneo-La Nucía en la Ciutat Esportiva. Finalizada la carrera, la Ciutat Esportiva Camilo Cano también acogerá la ceremonia de entrega de trofeos del rallye, a las 19:15 horas. Más información del rallyes en: www.rallyelanucia.com y en la App Rallye La Nucia.

Rallye: viernes y sábado

#LaNuciaCiudadDelDeporte será la sede por décimo año de un rallye nacional de asfalto del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER). Este Rallye está organizado por la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana (FACV), FIA, IIRT y el Automóvil Club AIA, con la colaboración de la Diputación de Alicante, Comunitat de l’Esport, la Generalitat Valenciana, Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de La Nucía.

Lista inscritos del 31 Rallye Mediterráneo.

El Rallye La Nucía Mediterráneo supera el millón de impresiones en redes sociales

El Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ reafirma su liderazgo como una de las pruebas más seguidas y mediáticas del automovilismo español. En los últimos 30 días, la organización ha registrado más de un millón de impresiones en redes sociales, cifra que refleja el creciente interés del público por la cita alicantina del Supercampeonato de España de Rallyes.

El impacto digital se ha distribuido entre Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok y YouTube, plataformas en las que el rallye mantiene una presencia activa y coordinada, con publicaciones que informan, emocionan y acercan la competición a los aficionados. A estos datos se suman los centenares de miles de visitas recibidas en la web oficial, que se consolida como una de las fuentes de información más consultadas durante los días previos y de celebración del evento.

Además, la app oficial del Rallye La Nucía Mediterráneo ha superado ya las 10.000 descargas acumuladas, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para los seguidores. La aplicación ofrece notificaciones en tiempo real, accesos GPS a los tramos, información de seguridad, programa-horario, resultados online, radio y streaming en directo, y otras funciones que permiten vivir la experiencia del rallye desde cualquier lugar.

La app oficial del Rallye La Nucía Mediterráneo ha superado ya las 10.000 descargas acumuladas. / Automóvil Club AIA

Estos datos confirman el extraordinario alcance mediático y digital del Rallye La Nucía Mediterráneo, y reflejan el compromiso de la organización por ofrecer una comunicación moderna, transparente y cercana, que une la emoción del deporte con la innovación tecnológica.