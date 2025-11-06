Historia | Circuit Ricardo Tormo

Reivindicación y Movilizaciones aficionados

Ya en los años 80, los aficionados al motociclismo y al motor empezaron a manifestarse y a reclamar la construcción de un gran Circuito para la Comunitat Valenciana.

Era un clamor que se dejaba notar cada semana en las carreras de los pueblos, hasta que llegó la primera maqueta en 1984. la primera piedra se puso en 1989, pero tras un parón en el proyecto, aumentaron las movilizaciones hasta lograr el compromiso de construir un circuito permanente.

Negociación Zaplana – Ezpeleta por el Mundial

El entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, negoció con Carmelo Ezpeleta (Dorna) la llegada del Mundial de motociclismo antes de dar el impulso definitivo al Circuit. Pese a las reticencias iniciales al haber ya dos Grandes Premios en España (Montmeló y Jerez), se logró el acuerdo tras presentar el proyecto también a la Asociación de equipos. El OK definitivo llegó a finales de 1998.

Diseño del trazado (estilo estadio, con Aspar y Adrián Campos)

Jorge Martínez Aspar y Adrián Campos, leyendas del motociclismo y del automovilismo valenciano y español, fueron dos de los grandes artífices del Circuit y de su diseño. La idea de tomar el ejemplo de un gran estadio se llevó adelante y permitió que se pueda seguir cada carrera al completo desde cualquier parte del Circuit. Como anécdota queda la pequeña modificación que hubo que hacer por la aparición de unas ruinas romanas en la actual zona del Lago.

Nombre de Ricardo Tormo (repaso a su historia)

Aunque hubo una propuesta para bautizar el Circuit con el nombre de Jorge Martínez Aspar, fue el propio tetracampeón del mundo quien prefirió poner sobre la mesa el nombre de su amigo Ricardo Tormo. El de Canals, que ya estaba muy enfermo y que fallecería antes de inaugurarlo, fue el primer campeón del mundo valenciano y una figura clave en la carrera de Aspar y de otros tantos pilotos de la Comunitat, además de fuente de inspiración para las siguientes generaciones.

Obras Circuit

Ya con el acuerdo con Dorna para acoger un Gran Premio del Mundial en 1999, empezaron las obras en septiembre de 1998 para construir el Circuit en tiempo récord.

El propio Doohan, en una visita con ocasión de la presentación del GP en el Velódromo Lluis Puig, llegó a calificar de “imposible” llegar a tiempo, pero el australiano se equivocó y aunque faltó acabar al 100% el parking y los accesos adecuados, el primer Gran Premio se pudo celebrar, aunque fuera también pasado por agua.

Las curvas bautizadas

Al margen de Ricardo Tormo, que da nombre al Circuit, el trazado valenciano tiene también hasta 9 curvas bautizadas, en honor a algunos campeones del mundo y a otros pilotos valencianos como Adrián Campos (14) y Bernat Martínez (8).

Jorge Martínez Aspar da nombre a la curva 1, Mick Doohan a la 2, Nico Terol a la 4, Ángel Nieto a la 6, Jaume Masià a la 11 y Champi Herreros a la 12. Además, se rinde homenaje a la Afición con la curva 7 del trazado.

Reformas

Además de las mejoras en los accesos en estos 25 años, con el paseo de la fama, más arbolado, y todo el entorno que rodea al Circuit, con el parque empresarial de Cheste, el trazado de Gran Premio ha sido reasfaltado en dos ocasiones, la última en 2023. El asfalto con el que se inauguró en 1999 tuvo una primera renovación y ampliación en 2012, un cambio de asfalto completo pedido por los pilotos y Dorna.

Y en 2016 se llevaron a cabo otras mejoras en la parte final de la línea de meta. También se cambiaron de color los pianos y se pintaron las escapatorias de asfalto con el naranja y blanco, coincidiendo con el rediseño del logotipo. Y desapareció el color amarillo de las gradas y edificios, que fue sustituido por el gris actual.

Así es el Circuit Ricardo Tormo

La mayor instalación deportiva de la Comunitat Valenciana es un circuito dentro de un estadio, con 65.000 asientos en las gradas y una capacidad de 120.000 espectadores que se alcanza en los Grandes Premios de MotoGP.

El trazado, con 14 curvas, tiene una longitud de 4,01 kilómetros, con una recta de meta de 876 metros, con nueve curvas de izquierda y cinco de derecha.