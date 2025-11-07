Mikkelsen marca el mejor tiempo en el Tramo de Calificación y saldrá primero en el 31 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Costa Blanca’

Andreas Mikkelsen/Pieter Tsjoen (Toyota GR Yaris Rally2) ha marcado el mejor tiempo en el Tramo de Calificación disputado en la mañana de este viernes 7 de noviembre en el tramo Bolulla-Tárbena (4,48 km). Ha establecido un tiempo de 2:51.135. La segunda plaza ha sido para Iván Ares/Adrián Pérez, con Toyota GR Yaris Rally2, que se ha quedado a 0.134 segundos. La tercera posición la ha obtenido Álvaro Muñiz/Néstor Casal (Citroën C3 Rally2) a 1.375 segundos. Efrén Llarena, Philip Allen, Pepe López, Javier Pardo, Jorge Cagiao, Unai de la Dehesa y Miguel Fuster, han completado el Top-10 de la clasificación de este 31 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca.

Orden de salida

El Tramo de Calificación servirá para definir la el orden de salida en la carrera que se inicia esta tarde. La elección la han realizado los pilotos en función del tiempo establecido y han determinado que el orden de salida, en las primeras posiciones será el siguiente: 1º. Andreas Mikkelsen; 2º. Iván Ares; 3º, Álvaro Muñiz; 4º, Efrén Llarena y 5º, Philip Allen.

Recorrido y horarios

El recorrido diseñado por el Automóvil Club AIA suma 643 kilómetros, de los que 161,2 serán cronometrados. La competición se inicia esta tarde, a las 14:52 horas, con los tramos Pinos-Xaló (15,81 km), Pego-Vall d’Ebo (10,68 km) y Castells-Famorca-Fageca-Quatretondeta (14,92 km), todos ellos a doble pasada, con la segunda parte de la jornada disputándose ya de noche.

El sábado 8 de noviembre, desde las 9:16 horas, se afrontarán los tramos Benassau-Gorga (10,01 km), Penàguila-Relleu y Guadalest-Callosa d’en Sarrià, este último designado TC Plus que ofrece puntos extra. Será antes de repetir el mismo bloque por la tarde, con reagrupamientos en Alcoy y Relleu. La llegada final a La Nucía está prevista poco antes de las 18:00 horas.

En el mismo escenario, el tramo Bolulla-Tárbena, se ha desarrollado el shakedown, en el que equipos inscritos han podido afinar la mecánica de sus vehículos de cara a la prueba.

