Javier Pardo conquista el Rallye La Nucía tras la penalización de Cagiao y se proclama subcampeón del S-CER

Amaneció soleado en La Nucía, tras la lluvia de la noche anterior que apareció cuando se disputaba el último tramo. Fue determinante en el desenlace de la primera jornada del 31 Rallye La Nucía Mediterráneo 'Trofeo Costa Blanca', la que acabó con Javier Pardo liderando la clasificación, con 14.5 segundos sobre Jorge Cagiao, posición de la que desbancó a Efrén Llarena que había mostrado una extraordinaria regularidad que parecía iba a consolidarse con el paso de la competición. Pero la lluvia en el TC6 le relegaba a 24.4 segundos del liderato.

El campeón, en acción / Rally La Nucía

Lluvia, tramos decisivos y líderes provisionales

El TC7, el Benasau-Gorga, de 10 kilómetros y que abría la competición este sábado en el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), se lo ha adjudicado Jorge Cagiao, que poco a poco iba tomándole el pulso al Skoda Fabia RS Rally2 del Recalvi Team con el que ha dado el salto al certamen, tras sus dos títulos en el CERA. Ha marcado un tiempo de 6:45.5, mejorando en 5.6 segundos el que ha establecido Pepe López con el Hyundai i20 Rally2. La tercera posición ha sido para el líder, Javier Pardo (Skoda Fabia RS Rally2), que ha quedado a 6.1 segundos. Mantenía, eso sí, el liderato con una ventaja de 8.4 segundos sobre Cagiao y, algo más distanciado, sobre Pepe López que quedó a 26.1 segundos.

A continuación los pilotos han afrontado el tramo largo del rallye, el Penáguila-Relleu, de 21,5 kilómetros. Una especial de subida inicial y de larga bajada en la parte final. Un trazado que ha exigido el máximo de los pilotos y máquinas. En este escenario Javier Pardo se ha mostrado como el más rápido marcando un tiempo de 13:22.5, pero no lo suficiente para sacar importantes rentas a su favor. Pepe López, que se estaba jugando el subcampeonato del S-CER, quedó a solo 1.4 del scratch, mientras que Jorge Cagiao era tercero, a 2.8 del ganador del tramo y líder provisional. Entre los abandonos, tras los dos tramos iniciales de la jornada, reseñar las de Muñiz (TC7), De la Dehesa, Ariete y Polidura (TC8) todos ellos entre los Rally2.

Cerrando el bucle matinal del sábado, los vehículos han abordado el TC9, el Guadalest-Callosa, un tramo de 7,6 kilómetros que tenía como aliciente añadido el hecho de ser el TCPlus que aporta puntos extra. Ahí ha ganado Mikkelsen, con Javier Pardo a continuación y confirmando sus intenciones, que ha añadido una ventaja de 1.4 segundos sobre Pepe López y 2.8 sobre Cagiao. Pequeñas diferencias para mantenerse líder de la clasificación provisional con 13.5 segundos sobre Cagiao y 37.2 sobre López.

Tras quedar descolgado de la lucha por los primeros puestos en los dos últimos tramos de la jornada de ayer, el mundialista Andreas Mikkelsen (Toyota GR Yaris Rally2), ha resucitado para lograr su segundo scratch en el TC10. Diez kilómetros contra el crono en los que el noruego ha marcado un tiempo de 6:22.8, un muy buen cronoo comparado con el registrado por Jorge Cagiao en el primer paso por este mismo tramo, en el inicio de la segunda jornada.

El penúltimo de los tramos empezaba con la noticia del abandono en el enlace de Efrén Llarena, que de este modo decía adiós a sus aspiraciones en un rallye en el que fue de más a menos. El Penáguila-Relleu se presentaba como determinante. Por su longitud y características. Con todo todavía en juego, llegó en la penúltima cronometrada la sorpresa. El cambio de liderato. Iván Ares ha logrado su segundo scratch, Mikkelsen ha sido segundo y Cagiao, tercero. Pardo, el líder hasta el momento, solo pudo ser noveno debido a un problema en el cambio, un hecho que le relegaba en la general a la segunda plaza, con una desventaja de 10.4 segundos sobre Jorge Cagiao que se postulaba, a un tramo de finalizar, para repetir victoria en La Nucía. Y así parecía que había sido.

Colofón del 'Trofeo Costa Blanca'

En la última especial cronometrada, Guadalest-Callosa, Andreas Mikkelsen ha marcado el mejor tiempo, aunque sus opciones se habían perdido mucho tiempo atrás. Lo importante se libró por atrás, con Ares segundo y Cagiao tercero, lo que daba un final del campeonato que luego se alteraría por la penalización a Cagiao, que además daba el triunfo a Javier Pardo quien, a su vez, lograba el subcampeonato del S-CER.

Las copas de promoción, han cerrado el rallye con los siguientes ganadores: Sergi Francolí (GR Yaris Cup), Pablo Fernández (Desafío Peugeot), Nicolás Cabanes (Clio Trophy Spain), Adrián Vázquez (Hyndai i20) y Tomás Llinares (Dacia Sandero). Por otro lado, en el autonómico, en el Rally1 FACV y en el Rally2 FACV el vencedor ha sido Miguel Fuster (Alpine A110 GT).