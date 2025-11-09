Javier Pardo gana el 31 Rallye La Nucía y se proclama subcampeón de la temporada

Javier Pardo no ha ganado sobre el asfalto el 31 Rallye La Nucía Mediterráneo, pero la penalización de Jorge Cagiao y Javier Martínez (Skoda Fabia RS Rally2) le ha situado como vencedor de la carrera. Ambos pilotos penalizados realizaron tarde la entrada al parque de final de carrera. Fuera de forma intencionada o no, la acción supuso una penalización de 20 segundos. Javier Pardo pugnaba con Pepe López por la segunda plaza final del S-CER y con las sanciones se ha convertido en el ganador de la prueba y subcampeón de la temporada.

El podium de la carrera ha finalizado con Javier Pardo y David de la Puente (Skoda Fabia RS Rally 2) como campeones, Javier Ares y Adrián Pérez (Toyota GR Yaris Rally2) segundos a cinco segundos y Jorge Cagiao y Javier Martínez (Skoda Fabia RS Rally2) terceros.

El tiempo fue un factor clave en la carrera. Tras la lluvia de la noche anterior, La Nucía despertaba soleada. La primera jornada del 31 Rallye La Nucía Mediterráneo acabó con Javier Pardo liderando la clasificación, con 14,5 segundos sobre Jorge Cagiao, posición que robó a Efrén Llarena. Este sábado Jorge Cagiao marcó un tiempo de 6:45.5, mejorando el tiempo establecido por Pepe López con el Hyundai i20 Rally2. La tercera posición fue para Javier Pardo que quedó a 6.1 segundos, aunque manteniendo el liderato.

A continuación los pilotos afrontaron el tramo largo del rallye, el Penáguila-Relleu, de 21,5 kilómetros, siendo Javier Pardo el más rápido. Cerrando la mañana del sábado, los vehículos abordaron la TC9, el Guadalest-Callosa, un tramo de 7,6 kilometros. Mikkelsen fue en este tramo el más veloz.

El penúltimo de los tramos comenzaba con el abandono en el enlace de Efrén Llarena. Con todo en juego llegó en la penúltima cronometrada donde Iván Ares logró su segundo scratch, Mikkelsen fue segundo y Cagiao tercero. Pardo que había sido líder hasta el momento, fue noveno debido a un problema en el cambio, un hecho que le relegaba en la general a la segunda plaza, con una ventaja de 10.4 segundos sobre Jorge Cagiao.

En la última espacial cronometrada, Guadalest-Callosa, Andreas Mikkelsen marcó el mejor tiempo, aunque ya no tenía posibilidades de remontar. Por atrás, Ares segundo y Cagiao tercero daban un final de campeonato emocionante que daba el triunfo a Javier Pardo tras la penalización.

Ganadores

Las copas de promoción han cerrado el Rallye con los siguientes ganadores: Sergi Francolí (GR Yaris Cup), Pablo Fernández (Desafío Peugeot), Nicolás Cabanes (Clio Trophy Spain), Adrián Vázquez (Hyundai i20) y Tomas Llinares (Dacia Sandero)