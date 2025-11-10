Daniel Holgado, 'rookie' del año 2025 en Moto2

El piloto del CFMOTO Power Electronics Aspar Team Dani Holgado ha conseguido el título de debutante del año en Moto2 este fin de semana en Portugal, después de terminar séptimo en la carrera. Este título de mejor ‘rookie’ supone el tercero para un piloto del Aspar Team en la categoría intermedia, después de los que lograran Jordi Torres en 2013 y Aron Canet en 2020. De entre todos los debutantes del año en Moto2, sólo Marc Márquez, Maverick Viñales, Raúl Fernández o Pedro Acosta lograron durante su año más triunfos que el alicantino, que lleva dos victorias en 2025. Este logro, unido al título de debutante del año en Moto3 de Máximo Quiles, confirma el trabajo del Aspar Team y su programa de formación de jóvenes pilotos.

El triunfo de Holgado entre los debutantes de Moto2 ratifica la apuesta de Jorge Martínez 'Aspar' y su equipo por los jóvenes pilotos y por una escuela que desde 2016 ha llevado a casi una veintena de pilotos al Mundial. A finales de 2019, los buenos resultados del alicantino llamaron la atención de Aspar, que decidió contar con Holgado para el Aspar Team Junior en su reto por volver a conquistar la corona del JuniorGP. En esos años, formó parte de una de las más fuertes alineaciones del equipo júnior del Aspar Team: coincidió con pilotos como Izan Guevara, David Alonso o Iván Ortolá en su lucha por el título de la máxima categoría de formación de pilotos, un reto que conseguiría en 2021. El trabajo conjunto dio sus frutos y el Circuit Ricardo Tormo fue testigo de cómo Dani Holgado y el Aspar Team se proclamaron campeones del JuniorGP después de haber conseguido cinco victorias y otros tres podios en esa temporada.

Sin sitio en el equipo al saltar al Mundial, pues el Aspar Team competía en 2022 con Sergio García Dols e Izan Guevara en una temporada que terminaría siendo histórica, con el triplete de títulos de pilotos, equipos y constructores, Holgado tuvo que buscar su hueco en otras formaciones. Arrancó una etapa de tres años en Moto3 en los que su progresión fue muy positiva: podio en el primer año completo, victoria en el segundo y pelea por el título en el tercero, año en el que fue subcampeón. Tres podios y una victoria en las primeras cinco carreras le permitieron situarse en cabeza del Mundial, aunque un arrasador David Alonso se cruzó en su camino.

Tras tres años separados, en 2025 Dani Holgado y el CFMOTO Aspar Team han empezado a escribir un nuevo capítulo en su historia, pero esta vez en la categoría intermedia y con el que fue su mayor rival en 2024 como compañero de equipo. De este modo, Jorge Martínez “Aspar” volvía a reunirse con uno de sus pupilos en una temporada que prometía ser tan ilusionante como desafiante. El cambio de categoría no es sencillo, pero el joven piloto depositó toda su confianza en el equipo para afrontar este reto juntos.

El piloto del CFMOTO Aspar Team no se marcaba grandes objetivos, al menos en términos de resultados, en su primera temporada en Moto2. Sí quería dar pasos adelante, pequeños pero seguros, y afianzarlos para continuar creciendo. Sumó puntos ya en su primera carrera en Moto2, y para cuando terminó el GP de Catar, en cuarta posición, ya era cuarto del Mundial. Pero a ese buen inicio le siguieron cuatro carreras sin puntuar y otras tres en las que terminó entre la décima y la decimoquinta posición.

Daniel Holgado / MOTOGP

Después del verano, la tendencia volvió a revertirse. Holgado y su equipo no dejaron de trabajar en sí mismos en ningún momento y, en el Gran Premio de Austria llegó la primera recompensa: el primer podio en Moto2, en una carrera en la que fue segundo, por detrás de Diogo Moreira. Después, en el Gran Premio de Cataluña pudo cumplir un sueño, el de la primera victoria, liderando de principio a fin la carrera y con una amplia ventaja sobre los pilotos más experimentados de la categoría. San Marino y Japón añadieron un podio y una victoria más a su palmarés, lo que le permitió aumentar la ventaja en la clasificación de debutantes sobre su gran rival, nuevamente David Alonso, aunque esta vez como compañero de equipo.

Holgado no cambió sus objetivos iniciales y siguió trabajando de la misma forma con el equipo, sin añadir presiones extras y centrado en aprender lo máximo posible. Su combinación de talento, disciplina y compromiso le ha permitido destacar en todas las categorías por las que ha pasado, algo que ha vuelvo a verse reflejado en esta temporada, en la que se ha convertido en el mejor debutante de la categoría intermedia en la penúltima carrera de la temporada. Su proyección en Moto2 abre un camino lleno de posibilidades en el futuro más cercano junto al CFMOTO Aspar Team, después de un 2025 en el que Dani Holgado ha superado todas las expectativas.