Comienza la cuenta atrás para la 51ª Subida al Garbí 2025

La Subida al Garbí cumplió medio siglo de historia el año pasado. En la edición de las Bodas de Oro ganó el castellonense Carlos Archiles, a bordo de un prototipo monoplaza Norma M20F. En segunda posición terminó otro piloto de Castellón, Ferran Cabrera, el cual utilizó otro prototipo monoplaza, el BRC B-49. Finalmente, cerró el podio el valenciano Toni Ariete, que acabó en tercer lugar con un coche procedente del Mundial de Rallyes, un Citroën C3 WRC.

Una prueba de suma importancia para los campeo

La 51ª edición de la prueba se celebrará entre los días 20 y 21 de diciembre y tendrá lugar en el municipio habitual, Serra (València). De esta forma, cerrará la temporada de la Copa de España de Montaña (Copa CEM), convocada por la Real Federación Española de Automovilismo. Además, será la última prueba puntuable del Campeonato de Montaña de la Comunitat Valenciana, organizada por la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana. Es decir, en la Subida al Garbí se decidirán los títulos de muchas categorías del año 2025.

Este lunes se ha hecho público el Reglamento Particular de la prueba y su recorrido, además de abrirse el plazo para las inscripciones. El sábado 20 de noviembre será el primer día de la prueba, y allí tendrán lugar las Verificaciones Previas de los participantes y el Parque Cerrado Exposición de los vehículos participantes en la localidad de Serra. Por su parte, a las 20:30 horas se llevará a cabo la Ceremonia de Salida y la presentación de los equipos apuntados en la prueba.

El ganador de la 50ª edición fue el castellonense Carlos Archiles, a bordo de un prototipo monoplaza Norma M20F con motor Honda. / SUBIDA AL GARBÍ

El día de la prueba

El último día de prueba será el domingo 21, cuando se celebrará la subida al Garbí en sí. El día 21 tendrá lugar la competición en un recorrido de 6,6 kilómetros, realizado en 4 mangas. La salida se producirá a las 9:00 horas en el kilómetro 28,700 de la CV-310 en el municipio de Torres Torres. Por otro lado, el final está marcado en el kilómetro 1,700 de la CV-3341, en el municipio de Serra. El desnivel entre salida y meta será de 432 metros. El evento finalizará a las 15:30 horas del domingo, fecha en la que está prevista la entrega de trofeos en el párking del Restaurante L'Oronet ("Cruce Garbí) en el mismo trazado de la puerta.

En la página oficial de la prueba (https://www.subidagarbi.com) se pueden encontrar todos los datos de la carrera, y permite enlazar con la página de inscripciones de la RFEdA donde tendrán que inscribirse todos los participantes, tanto los que participen en la Copa de España, como en el campeonato autonómico, al ser una prueba de carácter nacional.