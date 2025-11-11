Las cuatro vías de acceso al circuito Ricardo Tormo para el GP de València

El Circuit Ricardo Tormo celebra los días 14, 15 y 16 de noviembre el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, un evento para el que se espera una afluencia acumulada de cerca de 200.000 personas durante el fin de semana

En total el Circuit cuenta con cuatro accesos para este Gran Premio que un año más cerrará el calendario de MotoGP. El acceso principal, desde la autovía A-3 por la salida 334, se denomina Ruta A y es la más adecuada para llegar en moto y para todos los vehículos acreditados.

La Ruta B parte desde la salida 340 de la autovía y será exclusiva para taxis y para los autobuses de Bus For Fan que se garantizan así evitar cualquier posi-ble atasco.

La Ruta C es la indicada para los aficionados que cuentan con una entrada de Tribuna Verde o Azul y llega desde la salida 332 de la A-3.

Finalmente, la ruta D, también desde la salida 332 y es la ideal para los aficionados de las Tribunas Blanca y Roja y da acceso a las zonas de aparca-miento del Parque Empresarial de Cheste.

La moto es la mejor opción

La mejor manera para llegar al Circuit es si duda hacerlo en moto Los mote-ros tendrán la oportunidad de llegar cómodamente a su zona de aparcamiento. El Circuit Ricardo Tormo cuenta con guardacascos y con todas las facilidades para aquellos que vienen sobre dos ruedas especialmente por las rutas A y C.

Opción Renfe Cercanías

Renfe Cercanías pone a disposición del aficionado transporte público para llegar desde la Estación del Norte hasta el apeadero de Renfe usando la línea C-3 de Renfe Cercanías, desde allí y en solo diez minutos andando se llega a la puerta de las instalaciones.

Autobús, la novedad

La novedad llega con los trayectos en autobús. BusForFun operará rutas direc-tas al Circuit Ricardo Tormo desde diferentes localidades de la provincia de Valencia y alrededores, con venta de billetes exclusivamente a través de su plataforma digital. El servicio se adaptará a la demanda, pudiendo movili-zar hasta 400 autobuses a lo largo del fin de semana. Cada vehículo saldrá siempre que se alcance un mínimo de 50 plazas reservadas, garantizando así la eficiencia y sostenibilidad de la operación.

Los autobuses dispondrán de un carril de acceso preferente y de una zona de estacionamiento reservada junto al Circuit, lo que permitirá a los aficionados descender a escasos minutos a pie de la entrada principal.

Taxi

Como es habitual, se ha reservado uno de los accesos para los taxis, así que no se verán obligados a entrar en el atasco si este se produjera. En Taxi se puede entrar y salir del Circuit rápido, y si se acude con otros tres aficionados y se comparte el precio tampoco te saldrá tan caro.

Con toda esta información y mucha más el Circuit ha editado una guía para el aficionado, la Fan Guide, que está colgada en la web oficial del Circuit Ricar-do Tormo www.circuitricardotormo.com .

El coche, la peor opción

La peor opción es tratar de llegar al Circuit en coche. Si finalmente no hay otra opción hay que tener en cuenta que se prevé bastante tráfico, así que se recomienda salir con tiempo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que es mucho mejor para todos si se consiguen llenar todas las plazas del coche.