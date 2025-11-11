Nikola Tsolov reemplazará a Pepe Martí en Campos Racing en Catar y Abu Dabi

Tras dos temporadas en Fórmula 2, Pepe Martí se ha marchado a la categoría eléctrica, la Fórmula E. De esta forma, quedaba una vacante disponible en el equipo Campos Racing, la cual fue ocupada por Nikola Tsolov, uno de los pilotos de Campos en FIA F3. Después de alzar el campeonato de constructores en la categoría de bronce, ahora el búlgaro tratará de hacer lo propio para la siguiente temporada, pero esta vez en F2.

Un debut adelantado

El 'León Búlgaro' fue confirmado hace unas semanas como piloto de Campos en F2, pero la imposibilidad de Martí para compatibilizar ambos programas ha provocado que el estreno de Tsolov en la segunda categoría se haya anticipado. De esta forma, el piloto representado por Fernando Alonso ocupará el monoplaza del de Sabadell en los dos Grandes Premios que restan de campeonato, en el Lusail International Circuit de Catar (29-30 de noviembre) y en el Yas Marina Circuit de Abu Dabi (6-7 de diciembre).

Los días posteriores al Gran Premio de Abu Dabi se llevarán a cabo tres días de test colectivos de post temporada entre el 10 y el 12 de diciembre. Tendrán lugar en el propio circuito de Yas Marina y le servirán a Tsolov para sentar las bases para el próximo curso en una nueva categoría. Por su parte, el piloto búlgaro se ha mostrado optimista de cara al futuro: "Estoy muy agradecido a Campos Racing y a Red Bull por su confianza y por brindarme esta oportunidad. He trabajado muchísimo y me siento preparado para dar este paso".

Tsolov, de Campos Racing / © Dutch Photo Agency / Campos Racing

Las palabras de Adrián Campos

Por otro lado, Adrián Campos, Team Principal del equipo de Alzira, ha dedicado unas palabras a Pepe Martí y ha asegurado que ya están trabajando para que Tsolov pueda aclimatarse rápidamente a Fórmula 2: "Quiero agradecer todos estos años juntos a Pepe, desde que debutó con nosotros en F4 Spain y posteriormente en FIA Formula 3 y FIA Formula 2. Hemos tenido vivencias increíbles, un gran número de victorias y podios mano a mano. Para Nikola supone una oportunidad magnífica de comenzar su aclimatación y, además, hacerlo en condiciones de carrera real. Estamos ya trabajando al máximo con él para que llegue lo más preparado posible a Losail".