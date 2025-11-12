El consejo de Verstappen a Palou sobre su futuro

La situación de Max Verstappen en el Mundial de pilotos es crítica tras la victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Brasil. A falta de tres fines de semana, el británico es líder del campeonato y está demostrando un ritmo implacable en las últimas carreras. Álex Palou, por su parte, se ha coronado este año como tetracampeón de la IndyCar Series, el mismo número de títulos que el neerlandés en Fórmula 1.

Los rumores de una posible llegada del piloto catalán a la 'categoría reina' del automovilismo han sido una constante durante los últimos años y, aunque cada vez parece más complicado que ocurra, en 2022 llegó a subirse al McLaren en unos entrenamientos libres en Austin. La última persona en comentar esta posibilidad ha sido un compañero de profesión y amigo de Palou, como lo es Max Verstappen, y lo ha hecho en el podcast Pelas Pistas, donde estuvo junto a Gabriel Bortoleto.

Álex Palou, ganador de cuatro ediciones de la Indy Car / @AlexPalou

Verstappen, claro y conciso

Ambos han sido los claros dominadores de sus respectivas categorías en las últimas temporadas y, ante la pregunta sobre Palou, Verstappen fue conciso: "Si yo estuviera en su lugar, no dejaría la IndyCar. Pocas personas tienen la oportunidad de gana. ¿Por qué vas a arriesgarlo todo por unos años en Fórmula 1, seguramente no en uno de los equipos punteros? Es muy fácil que no funcione", ha indicado sobre el piloto de Chip Ganassi.

No obstante, el neerlandés se ha 'puesto en la piel' de Palou y ha comentado que entiende la ambición que pueda tener el de San Antonio Vilamajor de llegar a competir en la F1. "Por otro lado... también puede pensar, 'qué demonios, voy a hacerlo'. Es raro que los grandes no se hayan interesado en él. Se lo merecería". Además, Verstappen no ha alabado solo las cualidades de pilotaje de Palou, sino que también ha comentado cómo es personalmente.

La relación personal entre ambos

Ambos tetracampeones del mundo se conocen desde muchos años atrás, en su etapa en el karting. "Fuimos compañeros de equipo en CRG en nuestra época en el karting y también en SimRacing, en Redline. Incluso corrimos algunas carreras juntos. Es un buen tipo, muy simpático, y lo que ha logrado en IndyCar es realmente impresionante y también la forma en la que lo está haciendo", ha asegurado el piloto de Red Bull.