Este es el recorrido del XXV Rallye Ciudad de Valencia - Memorial Javi Sanz

La última prueba de la CERA-RECALVI 2025 el XXV Rallye Ciudad de Valencia - Memorial Javi Sanz constará de un total de ocho Tramos Cronometrados, de los cuales son cuatro diferentes a reconocer. Se recorrerán en total casi 460 Km de la provincia de Valencia, y de ellos más de 96 Km. serán cronometrados. Por tanto, más del 21% del recorrido será cronometrado.

Será también el rallye con el que finalice la temporada de Rallyes y Regularidad en la Comunidad Valenciana este año 2025. También será puntuable para la Challenge RECALVI 2025, para la Copa CLIO TROPHY SPAIN ASFALTO 2025, y para la SANDERO ECO CUP SPAIN 2025, todas ellas de ámbito nacional, y para la Copa LEVANTE PIRELLI 2025 de la Comunidad Valenciana.

Horarios

Hay que recordar que las Verificaciones Previas de los equipos tendrán lugar el viernes 28 de noviembre a las 08:30 horas en las instalaciones de SANZ SPORT ubicadas en el Polígono Industrial Bovalar de Alaquás.

Asimismo la espectacular Ceremonia de Salida se celebrará el mismo viernes a las 18:00 horas en el "Palau de l'Exposició" de la capital valenciana, para terminar con la Entrega de Trofeos que tendrá lugar en el "PARC de la SEQUIETA" del municipio de Alaquás, el sábado 29 de noviembre a las 21:30 horas.

Jornada del viernes. / ESCUDERÍA BENGALA

El Rallye tendrá 4 Secciones de Competición

1ª Sección: Comenzará con la Salida del Rallye del primer participante a las 7:30 horas desde el Circuit Ricardo Tormo en Cheste. A continuación realizarán el primer tramo, un tramo totalmente nuevo, "TC1-CHESTE" de 14,078 Km a las 07:48h para realizar posteriormente el "TC2-CHULILLA" de 7,759 Km a las 08:44h para dirigirse de nuevo al Parque de Asistencias en el Circuit.

2ª Sección: Comenzará a las 10:23 horas tras 30 minutos de Asistencia, y los participantes acometerán el segundo paso por los mismos tramos de la 1ª Sección, aunque hay que indicar que el "TC3-CHESTE" de 14,078 Km a las 10:41 horas será el TRAMO TC-PLUS del Rallye que otorga puntos extras a los mejores clasificados en el mismo. Luego seguirán con el "TC4-CHULILLA" a las 11:37 horas y a continuación realizarán un Control de Paso en GESTALGAR para terminar la sección en el Reagrupamiento de VILAMARXANT de 1:00 hora de duración, donde llegará los participantes a partir de las 12:18 horas.

Primeras Secciones. / ESCUDERÍA BENGALA

3ª Sección: A las 13:18 horas los equipos se dirigirán de nuevo al Parque de Asistencias en el Circuit donde tendrán otros 30 minutos de Asistencia. Al salir a las 14:14 horas, acometerán otros dos Tramos Cronometrados que serán el "TC5-MACASTRE-'LA CHUFA'" de 8,822 Km a las 14:57 horas y el "TC6-CORTE DE PALLAS-'LOS HERREROS'" de 17,628 Km a las 15:23 horas, el tramo más largo y quizá complejo del rallye. Podrá ser uno de los TC "Claves" de la carrera.... Tras ese TC, de nuevo irán hacia el Parque de Asistencias en el Circuit. donde llegarán a partir de las 16:33 horas.

3ª Sección. / ESCUDERÍA BENGALA

4ª Sección:La última sección del rallye comenzará tras otros 30 minutos de Asistencia en el Circuit Ricardo Tormo y realizarán a continuación un Control de Paso en BUÑOL y a continuación otro Control de Paso en MACASTRE para, de nuevo, acometer los últimos tramos del día, el "TC7-MACASTRE-'LA CHUFA'" a las 18:11h y el "TC8-CORTE DE PALLAS-'LOS HERREROS'" a las 18:37 horas, donde se jugarán los participantes la última baza en el tramo más complicado. Tras dirigirse los participantes de nuevo al Circuit para la última Asistencia de 10 minutos a las 19:47 horas, partirán hacia el Parque Cerrado FINAL y posterior Ceremonia de Entrega de Trofeos en el "PARC de la SEQUIETA" del municipio de ALAQUÁS, donde entrarán y quedarán en Parque Cerrado a partir de las 20:22 horas hasta el comienzo de la Entrega de Trofeos a las 21:30 horas.

4ª Sección. / ESCUDERÍA BENGALA

