Álex Márquez gana la carrera al sprint en València

El broche a la jornada de sábado del Gran Premio de València en Cheste lo puso la carrera al sprint de MotoGP. Una prueba en la que Álex Márquez, segundo clasificado en el Mundial, impuso su ley para terminar en lo más alto y sumar 12 puntos más en la clasificación general. Es la tercera prueba sprint que se adjudica el pequeño de los Márquez esta temporada.

El tiburón Pedro Acosta, que salía quinto tras una clasificación que se decidió por milésimas, terminó en segundo lugar, con Fabio Di Giannantonio completando las posiciones de podium. Raúl Fernández terminó cuarto y Marco Bezzecchi, que defendía la primera posición desde la salida, tuvo que conformarse con ser quinto.

El italiano sabía que no podía fallar en la salida, consciente de que, dada la igualdad demostrada en la Q2, los primeros metros se antojaban clave para el devenir de la prueba. Al apagarse el semáforo rojo, Bezzecchi tiró con fuerza para intentar escaparse, pero su salida no fue excesivamente buena y en la primera curva perdió la posición con Álex Márquez y Pedro Acosta, que apuraron mejor la frenada.

Imagen de la salida / Francisco Calabuig

En ese momento se vio perjudicada la estrategia del italiano, que había optado por salor con dos neumáticos blandos para tratar de escaparse, pero tuvo que ponerse a rueda de dos motos en las primeas vueltas, condicionando su carrera.

Raúl Fernández, Di Giannantonio y Quartararo, con más ritmo inicial

Esos primeros metros parecieron desconcentrar a Bezzecchi, que antes de que se completara el primer giro también perdió la posición con el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25). De primero a sexto en una vuelta.

Imagen general del sprint / Francisco Calabuig

Primeras caídas

En la segunda vuelta la carrera perdió a los dos pilotos oficiales de Honda, el español Joan Mir, que se fue al suelo y se llevó por delante al italiano Luca Marini en la curva dos, mientras que el probador de Honda, Alex Espargaró, perdió posiciones para caer hasta la vigésimo primera plaza.

El campeón del mundo de 2024, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), fue otro de los protagonistas al irse largo en la curva ocho y conseguir evitar la caída cuando era undécimo, para regresar a pista en la vigésimo segunda posición.

Álex Márquez, con ritmo para consolidar su P1

Por delante, Alex Márquez rodaba a buen ritmo para consolidar su primera posición, aunque Pedro Acosta se pegaba a su rebufo. Ambos construyeron una ventaja de más de un segundo sobre Raúl Fernández y Fabio di Giannantonio, con Bezzecchi, que pudo devolverle el adelantamiento a Quartararo, en la quinta posición a más de tres segundos y medio. En la quinta vuelta la carrera ya estaba rota, con dos parejas por delante, Alex Márquez y Pedro Acosta y, más atrás, Fernández y 'Diggia'.

Imagen del podium / Francisco Calabuig

Pero el tiburón aguantó hasta lo que pudo y poco a poco Alex Márquez se fue distanciando, con 1,7 segundos en la sexta vuelta hasta hacerse con el triunfo final. El de KTM supo, por lo menos, mantener las distancias respecto al dúo perseguidor, formado por Fabio di Giannantonio, que terminó tercero, y Raúl Fernández, cuarto.

Por detrás, finalmente Bezzecchi pudo mantener a raya tanto a Morbidelli, sexto, como a Fabio Quartararo, que terminó en la séptima plaza, por delante del sudafricano Brad Binder (KTM RC 16), el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), que completaron las diez primeras posiciones.

El doble campeón del mundo italiano de MotoGP, 'Pecco' Bagnaia, acabó en una discreta decimocuarta plaza, con Jorge Martín vigésimo segundo, sin asumir, como ya anticipó en los entrenamientos del viernes, absolutamente ningún riesgo que pudiera condicionar su recuperación.