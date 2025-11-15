Ángel Piqueras acaba 17º en una FP2 de Moto 3 liderada por David Almansa
Con la pista más lenta que el viernes, el piloto de Ayora marcó un tiempo discreto (1:38.584) antes de buscar la mejor posición de salida para la carrera posible con el subcampeonato en juego
El también piloto valenciano, Adrián Cruces (KTM), marcó 1:38.227 que le sirvió para ser decimosegundo
En Moto 3 ya está todo listo para la última clasificación de la temporada. Esta mañana de sábado, a partir de las 8:40 horas se ha disputado la última sesión de entrenamiento del fin de semana en la que el piloto valenciano Ángel Piqueras, con el subcampeonato del Mundial en juego, solo ha podido ser decimoséptimo clasificado con un discreto 1:38.436, a casi un segundo del dominador de la sesión, David Almansa (1:37.584).
El rival de Ángel Piqueras por el subcampeonato, Maximo Quiles, ha conseguido marcar un tiempo de 1:37.902 que le ha servido para ser cuarto. La próxima vez que los pilotos de la categoría pequeña salgan a pista será para buscar la mejor posición de posible salida en la parrilla del domingo.
Sesión más lenta que la FP1
Con una temperatura ambiente más fría que el primer día, pero con el asfalto del trazado del circuito valenciano de Ricardo Tormo en perfectas condiciones, David Almansa marcó un mejor tiempo de 1:37.584, a poco más de dos décimas del tiempo que obtuvo el primer día (1:37.333) y que le valió para encabezar la clasificación de la categoría.
En esta sesión matinal de sábado, a dos décimas de su registro acabó su compañero de equipo, Adrián Fernández (Honda), quien tuvo que lidiar con un percance en la curva once que obligó a su box a reparar unos leves daños en su moto.
El campeón del mundo, más recuperado, acabó quinto
La tercera plaza fue para el italiano Luca Lunetta (Honda) y mención especial se merece la presencia del campeón del mundo de 2025, el español José Antonio Rueda (KTM), mucho más recuperado del fuerte accidente que sufrió en Malasia junto al suizo Noah Detwiller (KTM).
Rueda no se ha querido perder el último gran premio de la temporada, al que asistirá como espectador, todavía con algunas de las heridas que se produjo en aquel grave percance de Sepang visibles, y de las que todavía se recupera.
