Bezzecchi logra la pole en València con el nuevo récord del Circuit Ricardo Tormo

La de este sábado ha sido una mañana de récords en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Si Daniel Muñoz establecía la mejor marca del trazado en Moto2 en la FP2, en MotoGP ha sido Marco Bezzecchi quien ha marcado el nuevo récrod del circuito para hacerse con la última pole de la temporada. El piloto italiano de Aprilia, con un tiempazo de 1:28.809, se ha llevado una clasificación igualadísima con Álex Márquez segundo a 26 milésimas.

En el mismo puño han terminado el italiano Fabio di Giannantonio, a 44 milésimas del mejor tiempo, y el español Raúl Fernández, a 58. El quinto mejor tiempo lo ha marcado el murciano Pedro Acosta, también a menos de una décima de Bezzecchi. El top-10 lo han completado Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Jack Miller, Fermín Aldeguer y Joan Mir.

Bezzecchi celebra la 'pole' / Ana Escobar

Q1: Mala fortuna para Pecco y un gran Raúl Fernández

Las rondas clasificatorias comenzaron con una Q1 de auténtico lujo en la que se batieron en pista pilotos como Jorge Martín (Aprilia RS-GP), Johann Zarco (Honda RC 213 V), Luca Marini (Honda RC 213 V), 'Pecco' Bagnaia, Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Aleix Espargaró (Honda RC 213 V), Alex Rins (Yamaha YZR M 1) o Augusto Fernández con el nuevo motor de Yamaha, que se fue al suelo en el inicio de la sesión.

Quien empezó a marcar los tiempos de la sesión fue Raúl Fernández, con un giro de 1:29.554, muy cerca del mejor tiempo de Pedro Acosta el viernes. El murciano, por cierto, había sufrido antes una caída en la curva cuatro durante la segunda tanda libre del sábado, pero finalmente pudo llegar a la Q2 sin problemas.

A Raúl Fernández le seguía muy de cerca Pecco Bagnaia, a solo 30 milésimas, pero unos problemas mecánicos en su Ducati obligaron al bicampeón del mundo a bajarse de su moto, propiciando que tanto Brad Binder como Aleix Espargaró y Johann Zarco le ganaran la partida. Finalmente, fueron Zarco y Raúl Fernández quienes lograron el pase a la última Q2 de la temporada.

Raúl Fernández / Manuel Bruque

Una Q2 de infarto

Como si no hubiese sufrido una aparatosa caída horas amtes, Pedro Acosta marcó la primera referencia de la definitiva Q2 de València, con una vuelta de 1:29.298, que ya estaba a 58 milésimas del tiempo más rápido del fin de semana que él mismo ostentaba en 1:29.240.

Pero la clasificación no había hecho más que comenzar y pronto Álex Márquez batió su tiempo con una vuelta de 1:28.967, el primer '28' del fin de semana, con el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) a 125 milésimas de segundo y a escasamente 66 milésimas del récord absoluto, que tiene Maverick Viñales en 1:28.931 con la Aprilia desde 2023.

En el segundo 'time attack', Pedro Acosta salió con el cuchillo entre los dientes para mejorar con su segunda moto, pero quien encontró el mejor feeling con el trazado fue el italiano Marco Bezzecchi, que estableció un nuevo récord absoluto de MotoGP al rodar en 1:28.809, con el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón tras su estela, a 96 milésimas de segundo, y también por debajo del récord con 1:28.905.

Alex Márquez / Manuel Bruque

Sin embargo, estar a menos de una décima del primero no le sirvió a Acosta para ser segundo, y finalmenta terminó cayendo a la quinta plaza después de que hasta tres pilotos se colaran entre su tiempo y el de Bezzechi, dando pie a una de las clasificaciones más igualadas jamás vistas. A Acosta le superaron Alex Márquez, que se quedó a 26 milésimas de segundo (1:28.835), el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) a 44 milésimas (1:28.853) y Raúl Fernández a 58 milésimas (1:28.867).

Así, la primera línea de la formación de salida la formarán Marco Bezzecchi, Alex Márquez y Fabio di Giannantonio, con Raúl Fernández, Pedro Acosta y Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) en la segunda, Franco Morbidelli, Jack Miller (Yamaha YZR M 1) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) en la tercera, y Joan Mir, Johann Zarco y Ai Ogura, en la cuarta línea de la formación de salida.

Bagnaia / Ana Escobar

Bezzecchi, quinta pole del año

El español Marc Márquez, ausente por lesión en este final de temporada, ha sido el piloto que más 'pole position' ha logrado en la temporada 2025, con Marco Bezzecchi y Fabio Quartararo por detrás, igualados con cinco, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia tras ellos con tres, y Alex Márquez, con una, completan la lista de los más rápidos de entrenamientos.