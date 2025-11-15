Daniel Muñoz marca el nuevo récord del circuito Ricardo Tormo en Moto2 superando a Daniel Holgado

Ha empezado fuerte el sábado en la categoría Moto2 en el circuito Ricardo Tormo de València. Y es que el piloto español, Daniel Muñoz (Kalex), ha marcado un nuevo récord del trazado en la categoría intermedia durante la segunda sesión de entrenamientos (1:32.372), superando el mejor tiempo y hasta ahora récord que había establecido el piloto valenciano Daniel Holgado (Kalex) en la sesión del viernes (1:32.408).

En la categoría con más acento valenciano, Sergio García fue el primero de la 'terreta', marcando un 1:32.743 que le sirvió para ser sexto. Daniel Holgado fue octavo, con un tiempo de 1:32.865, mientras que Álex Escrig acabó en decimoprimer lugar rodando en 1:32.954.

En la parte baja de la tabla acabaron Jorge Navarro (20º), Iván Ortolá (21º), Aarón Canet (23º) y Héctor Garzo (27º), todos por encima del 1:33.000. Si bien en Moto2 el Mundial está decidido salvo un milagro que permita soñar a Manuel González con el campeonato, Aarón Canet todavía opta a ser tercero en el Mundial, posición que ahora ocupa Barry Baltus, con ocho puntos más que el valenciano.

Dominio español

El dominio de los pilotos españoles en esta segunda tanda libre fue total y absoluto, al acabar cinco de ellos en las mejores posiciones de la tabla de tiempos, con Daniel Muñoz líder, por delante de Izan Guevara (Boscoscuro), Albert Arenas (Kalex) y Manuel González (Kalex), con Sergio García Dols (Kalex), sexto, superado en última instancia por el neerlandés Collin Veijer (Kalex).

Si bien el líder inicial fue el británico Jake Dixon (Boscoscuro), por esa posición pasaron también el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y los españoles Albert Arenas (Kalex), Manuel González (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro), con registros muy próximos a los del primer día de entrenamientos.

Moreira, sin tonterías

Destacó entre ellos la mejoría de rendimiento del líder del campeonato, Diogo Moreira, que si el viernes rodó en 1:33.041, en esta segunda y última tanda libre lo hizo en 1:32.818, lo que le aupó hasta la séptima posición, por detrás del quinteto de pilotos españoles y del neerlandés. Cabe recordar que solo con puntuar el domingo en carrera ya será campeón del mundo.