La 'marea roja' tiñe el Circuit Ricardo Tormo incluso sin Marc Márquez

Como ya es habitual año tras año, el Circuit Ricardo Tormo dio la bienvenida a miles de aficionados al motociclismo que no quisieron perderse el punto final a otra temporada en cada una de las tres categorías: Moto3, Moto2 y MotoGP. Uno de los puntos de atracción más potentes, incluso estando de baja por lesión, sigue siendo Marc Márquez, cuyos fans, la 'marea roja', se están encargando de dar color a Cheste durante todo el fin de semana.

De hecho, las pancartas, banderas y camisetas con el número '93' y el color rojo están predominante claramente en unas gradas del Circuit Ricardo Tormo que, como cada año, presentan un gran ambiente.

Familia aficionada a Marc Márquez / Francisco Calabuig

El campeón del mundo, a pesar de no poder correr en València, no ha querido perderse la última cita del Mundial, entre otras cosas porque el próximo martes comienzan los test con vistas al año 2026. Además, Marc recibió este sábado el galardón BMW M al mejor piloto 2025.

Márquez, que nada más llegar a Cheste se reunió con Davide Tardozzi, General Manager del equipo Lenovo Ducati, y el ingeniero Gigi Dall’Igna, estuvo presente durante los entrenamientos de hoy, sentado al lado de Tardozzi en el muro de la fábrica de Borgo Panigale. "Estaba muy bien en casa y tranquilo y, en cuanto he pisado el circuito, me han empezado a aparecer las típicas mariposas en el estómago, pero estoy contento de estar aquí para participar en el último fin de semana de la temporada y disfrutar de la fiesta del título y el subcampeonato de Àlex", comentó Márquez ante el micrófono de DAZN.

Sobre el importantísimo test del martes aquí, en Cheste, Valencia, Marc señaló que está tranquilo pues tiene enorme confianza tanto en Bagnaia como en el ‘Pistolas’. "Son dos grandísimos pilotos y ellos serán capaces de dirigir la evolución de la moto del año que viene. Tenemos la suerte, eso sí, de que lo más importante, que es el motor, ya está decidido, pues será el mismo que este año y todo eso que tenemos ya avanzado".

Circuito Ricardo Tormo de Cheste VLC SPD Gran premio Motul de la Comunitat Valenciana MotoGP la delegada del gobierno ambiente aficionados / Francisco Calabuig

La 'marea roja', muy viva

Que Marc Márquez no pueda correr en València no ha impedido que muchos miles de los aficionados que están acudiendo este fin de semana a Cheste formen parte de la 'marea roja'. Los aficionados del '93' son mayoría e incluso se las están ingeniando para tener un autógrafo de un Márquez, aunque no sea Marc. Y es que este jueves su hermano Álex fue el más reclamado para firmar artículos con merchandising de su hermano.