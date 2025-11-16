Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Última hora sobre lo que ocurre en el Circuit Ricardo Tormo

Momento de la caída de Scott en Moto3

Momento de la caída de Scott en Moto3 / F. Calabuig

Javier Bengoa

Jorge Valero

Este domingo se culmina en Cheste una de las ediciones más apasionantes de los últimos años en el mundo del motor. Marc Márquez, hoy ausente en el asfalto, es el campeón y su hermano Álex sube al segundo cajón del campeonato. Aquí te contaremos todo lo que ocurra desde la previa hasta el final.

La primera gran noticia fue el subcampeoanto logrado por el valenciano Ángel Piqueras tras terminar en sexta posición y evitar así la remontada de Quiles.

Sigue el GP de la Comunitat Valenciana, en directo

