Directo | Última hora sobre lo que ocurre en el Circuit Ricardo Tormo

Este domingo se culmina en Cheste una de las ediciones más apasionantes de los últimos años en el mundo del motor. Marc Márquez, hoy ausente en el asfalto, es el campeón y su hermano Álex sube al segundo cajón del campeonato. Aquí te contaremos todo lo que ocurra desde la previa hasta el final.

La primera gran noticia fue el subcampeoanto logrado por el valenciano Ángel Piqueras tras terminar en sexta posición y evitar así la remontada de Quiles.

Sigue el GP de la Comunitat Valenciana, en directo

Se marchan los acompañantes y empiezan a rugir los motores para la Warm Up

Un descansito y seguimos, que a las 12:15 arranca Moto2

Esta es la crónica de la carrera de Moto3.

Y aquí viene lo bueno, lo que afecta al campeonato. Máximo Quiles ha sido 5º, mientras que Ángel Piqueras ha terminado en la 6ª posición. Gran giro de los acontecimientos y el valenciano termina como subcampeón del mundo de Moto3

VICTORIA DE ADRIÁN FERNÁNDEZ

Momento de la caída de Scott en Moto3 Momento de la caída de Scott en Moto3 / F. Calabuig

¡Entramos en la última vuelta! Carpe pasa a Quiles, pero se la devuelve. ¡Qué emoción!

Ángel Piqueras ha ganado una posición y es 7º !!! Máximo Quiles necesita terminar segundo para seguir amarrando el subcampeonato, aunque le vale también el tercer puesto de momento.

Quiles tercero en un grupo de tres en cabeza y Piqueras, ya octavo a siete vueltas para el final. Cruces, ya en los puntos (14°)