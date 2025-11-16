En Directo
Directo | Última hora sobre lo que ocurre en el Circuit Ricardo Tormo
Este domingo se culmina en Cheste una de las ediciones más apasionantes de los últimos años en el mundo del motor. Aquí te contamos todo lo que ocurre
Este domingo se culmina en Cheste una de las ediciones más apasionantes de los últimos años en el mundo del motor. Marc Márquez, hoy ausente en el asfalto, es el campeón y su hermano Álex sube al segundo cajón del campeonato. Aquí te contaremos todo lo que ocurra desde la previa hasta el final.
La primera gran noticia fue el subcampeoanto logrado por el valenciano Ángel Piqueras tras terminar en sexta posición y evitar así la remontada de Quiles.
Sigue el GP de la Comunitat Valenciana, en directo
Se marchan los acompañantes y empiezan a rugir los motores para la Warm Up
Un descansito y seguimos, que a las 12:15 arranca Moto2
Esta es la crónica de la carrera de Moto3.
Y aquí viene lo bueno, lo que afecta al campeonato. Máximo Quiles ha sido 5º, mientras que Ángel Piqueras ha terminado en la 6ª posición. Gran giro de los acontecimientos y el valenciano termina como subcampeón del mundo de Moto3
VICTORIA DE ADRIÁN FERNÁNDEZ
Momento de la caída de Scott en Moto3
¡Entramos en la última vuelta! Carpe pasa a Quiles, pero se la devuelve. ¡Qué emoción!
Ángel Piqueras ha ganado una posición y es 7º !!! Máximo Quiles necesita terminar segundo para seguir amarrando el subcampeonato, aunque le vale también el tercer puesto de momento.
Quiles tercero en un grupo de tres en cabeza y Piqueras, ya octavo a siete vueltas para el final. Cruces, ya en los puntos (14°)
Por otro lado, el también valenciano Adrián Cruces, 16°, está luchando por entrar en los puntos
