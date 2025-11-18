El GP de Valencia regresó al Mundial con más de 200.000 asistentes y colándose en el 'top-7'

El GP de Valencia regresó este año 2025 al calendario del Mundial tras quedar suspendido en 2024 por la devastadora dana que azotó la ciudad, y no lo ha podido hacer de mejor manera. El Circuit Ricardo Tormo, a lo largo de todo el fin de semana, ha congregado a 205.319 asistentes que no han querido perdeser la gran cita, siendo uno de los ochos circuitos de los 22 totales del campeonato que han superado esa cifra de 200.000.

Esa cifra de asistencia sitúa al GP de Cheste como el séptimo de todo el Mundial con más público, superado por Le Mans (311.797), Sachsenring (256.441), Tailandia (224.634), Estrella Galicia GP (224.420), Brno (219.334) y Argentina (208.979).

Las gradas de Ricardo Tormo con predominancia del color rojo / Francisco Calabuig

En total, las 22 carreas del Mundial han congregado en los circuitos a 3,6 millones de espectadores, estableciendo en este 2025 un nuevo récord de asistencia según ha confirmado Dorna Sports. En las últimas temporadas los registros eran de casi 3 millones de aficionados, un número que queda muy lejos comparado con la última.

Impacto económico

España se ha mantenido como el país que más carreras acoge con cuatro Grandes Premios: Circuito de Jerez (Ángel Nieto), el Motorland Aragón, el Circuit de Barcelona y el Circuit Ricardo Tormo. Según un estudio elaborado por Mabrian y The Data Appeal Company-Almawave Group, el impacto económico estimado para València por el turismo es de 35,9 millones de euros.

El Circuit Ricardo Tormo vivirá otro gran día / F. Calabuig / Francisco Calabuig

Marc Márquez, un filón

Nadie puede dudar que una de las princiaples razones del crecimiento de la asistencia a los circuitos es la situación de Marc Márquez. Por primera vez en varios años el piloto español estaba en posición de ser competitivo, con una moto rápida y sin aparentes lesiones que le impidieran correr a su manera. El '93' ha cumplido con las expectativas y ha dominado de principio a fin el Mundial, generando cada vez más expectación en los circuitos por volver a ver ganar al mayor de los Márquez.