Ángel Piqueras: "Soy un currante y tengo muchas ganas de probar la nueva moto en Jerez para ponerme a trabajar"

El motociclismo valenciano tiene otra perla entre manos y su nombre es Ángel Piqueras. El de Ayora, a sus 19 años, acaba de ser subcampeón del mundo en Moto3, resultado con el que no se conforma pero que asume como "bueno". Su potencial y calidad encima de la moto le han brindado una oportunidad en 2026 en Moto2 de la mano de Kalex, y Ángel tiene claro que, aunque el objetivo principal es "disfrutar" y "mejorar", quieren estar lo más arriba posible. ¿Su referente? Marc Márquez y ¿su sueño? ganar MotoGP. Un combo explosivo para un piloto que se define como "un trabajador", "agresivo" y con gusto por las "batallas de última vuelta".

LUSAIL (Qatar), 13/04/2025.- Winner Spanish moto3 rider Angel Piqueras (C) of FRINSA - MT Helmets - MSI, second placed Japanese Moto3 rider Taiyo Furusato (L) of Honda Team Asia and third placed Japanese Moto3 rider Ryusei Yamanaka (R) of FRINSA - MT Helmets - MSI pose on the podium after the Moto3 race for the Motorcycling Grand Prix of Qatar at the Lusail International Circuit, in Lusail, Qatar, 13 April 2025. (Motociclismo, Catar) EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL / NOUSHAD THEKKAYIL

P: Ya ha terminado la temporada 2025 y has tenido tiempo de asimilarlo todo... ¿Qué valoración haces?

R: Bueno, la verdad es que ha sido una buena temporada, ser subcampeón es un buen resultado. Pero sí que es verdad que hemos sufrido más de lo esperado en algunas carreras. Pero bueno, más o menos en todas las carreras lo hemos sabido gestionar y estoy contento con el resultado final.

P: Dijiste al principio del Mundial que el objetivo era ser campeón. Al final has sido subcampeón. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción?

R: Como tú has dicho, el objetivo tanto mío como del equipo era ganar, pero hemos tenido demasiadas dificultades como para ganar, pero bueno. Estoy bastante satisfecho por eso, porque a pesar de las dificultades no nos hemos rendido.

P: Estás hablando de dificultades durante el campeonato... ¿a qué dificultades te refieres?

R: Bueno, de eso prefiero no decir nada.

Circuito Ricardo Tormo de Cheste VLC SPD Gran premio Motul de la Comunitat Valenciana MotoGP 2025 domingo carrera de Moto3 / Francisco Calabuig

P: ¿Qué significó para ti poder correr en Valencia, en tu casa, después de que en 2024 se suspendiera el Gran Premio por la dana?

R: La verdad es que fue un fin de semana bastante especial para mí, porque era mi primera carrera mundialista en Valencia y no sabía cómo era vivirlo junto a la afición. La verdad es que me sorprendió bastante porque apoyaba mucha gente. Es una de las mejores carreras del año.

P: ¿Cómo son tus inicios en el motociclismo y cómo te enamoras de las motos?

R: Mi padre hacía motocross y me llevaba a verlo alguna vez a entrenar. Me gustaba y yo le pedía una moto. Él me apuntó a fútbol pero yo sabía que el fútbol no era lo mío y que me gustaban las motos. Por Reyes me regaló una moto de gasolina y ya empezamos. Y mi padre vio que me gustaba y decidió apuntarme a una escuela, y hasta ahora.

P: ¿En qué momento te diste cuenta que no era solo un hobby y que realmente eras bueno?

R: Bueno, al final hasta el campeonato de España yo me lo tomaba como un hobby, hacía lo que me gustaba, pero sí que es verdad que cuando entré en competición ya con un contrato bastante bueno para un chaval pequeño que era de estar en Motocuatro, luego firmé otro contrato para estar en Talent y en Moto3. Ahí los resultados salían, estaba cómodo, la gente que me rodeaba estaba contenta con lo que hacía yo, entonces sí, como que pensé un poco que seguía haciendo lo que me gustaba, pero ya tenía un poco más de valor y con un poco más de responsabilidad.

Circuito Ricardo Tormo de Cheste VLC SPD Gran premio Motul de la Comunitat Valenciana MotoGP 2025 domingo carrera de Moto3 / Francisco Calabuig

P: La temporada que viene vas a dar un salto muy importante, pasas a Moto2 con un nueva moto y nuevos objetivos ¿cómo lo afrontas?

R: Con muchas ganas, la verdad. Tengo ganas de probar la nueva moto en Jerez, ver cuáles son mis primeras sensaciones con esa moto y a partir de ahí a trabajar. Tanto yo como el equipo no tenemos ningún objetivo. Este año teníamos el objetivo de ganar, pero el próximo no tenemos ningún objetivo. Disfrutar, por supuesto, tanto yo como el equipo intentaremos estar lo más delante posible, pero sobre todo disfrutar en mi estilo de pilotaje, trabajar mi estilo de pilotaje, trabajar mi técnico y yo en la puesta a punto y a partir de ahí ir evolucionando.

P: Se dice que Moto2 es la categoría más difícil para adaptarse ¿te genera miedo o motivación?

R: Al final todos los pilotos que van rápido y que han ganado carreras con Moto3 y que hoy en día están en MotoGP y van rápido, la categoría de Moto2 la han pasado y se les ha dado bien al final. Yo creo que el piloto que va rápido, que es bueno, le dan cualquier moto y va rápido, pero eso no significa nada. No estoy diciendo que a mí se me vaya a dar bien ni nada de esto, solo que hay que trabajar mucho, como en todos los aspectos de la vida y ya está.

P: ¿Cuáles son tus objetivos para 2026 a nivel individual y de pilotaje? ¿En qué crees que debes trabajar más para mejorar?

R: Una cosa que debo trabajar como piloto es confiar más en mí y trabajar solo, porque este año sí que en Moto3 me ha costado bastante hacer eso, pero eso es lo que debería mejorar para ser consistente en Moto2, que ahí cuenta mucho el trabajo propio y el ritmo de carrera.

Circuito Ricardo Tormo de Cheste VLC SPD Gran premio Motul de la Comunitat Valenciana MotoGP 2025 domingo carrera de Moto3 / Francisco Calabuig

P: Para la gente que no te tenga bien ubicado ¿qué tipo de piloto eres?

R: Más que de pilotaje, me considero un trabajador, un currante y cuando me subo en la moto me considero un piloto agresivo, que me gusta el cuerpo a cuerpo, agresivo en el buen sentido. Me refiero que me gusta el cuerpo a cuerpo, las batallas de última vuelta... Pero sobre todo un trabajador y con facilidad para adaptarme a las cosas.

P: ¿En qué pilotos te has fijado más como referentes?

R: Pues hoy en día mi referente es Marc Márquez, porque lo que ha hecho esta temporada de volver estando lesionado y volver a ganar, no lo he visto hacer a nadie. Pero bueno, también a nivel técnico me parece muy bueno Diogo Moreira. Intento aprender de todos, al final es el campeonato del mundo y todo el mundo va muy rápido.

P: ¿Consideras ya a Marc Márquez el mejor piloto de la historia?

R: No lo sé, la verdad, hay muchos nombres: Valentino Rossi, Casey Stoner... hay muchos nombres, pero sí que es uno de los 'top3' pilotos seguro. La verdad que lo que ha hecho Márquez ya desde que subió a MotoGP lo ha hecho muy poca gente.

P: ¿Cómo ves tu futuro, no solo en 2026 sino en general? ¿Un sueño?

R: Sí, como tú has dicho, llegar a MotoGP es la cima del motociclismo y sería un sueño correr ahí alguna temporada y sobre todo mi sueño de verdad sería ganar MotoGP, pero aún no me he subido ni a la Moto2, entonces hay que pasar la etapa de Moto2 lo mejor que podamos y si se puede subir a MotoGP.

P: El motociclismo español y, en concreto, el valenciano, pasa por un buen momento. ¿Cómo lo valoras?

R: La verdad es que estoy contento con que haya tanta gente rápida en España porque también eso ayuda a evolucionar al motociclismo, ayuda a mejorar cuando entrenas. No hay que entrenar solo sino entrenar con gente que también va rápida y eso la verdad que es súper bueno para que el nivel siga sumando.

P: ¿Nos podrías dar algunos nombres, además del tuyo, a tener en cuenta en el futuro?

R: Máximo Quiles ha demostrado que es rápido, Daniel Holgado ha hecho una muy buena temporada. Viene mucha gente fuerte por debajo, también gente que no está en el Mundial, también hay mucha gente rápida.