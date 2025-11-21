Comienza la acción en el XXV Rallye Ciudad de Valencia - Memorial Javi Sanz 2025

La última prueba del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto CERA-RECALVI 2025, el XXV Rallye Ciudad de Valencia - Memorial Javi Sanz constará de un total 52 equipos participantes que afrontarán a partir es este fin de semana los reconocimientos del itinerario planteado por la organización que consta de OCHO Tramos Cronometrados, de los cuales son cuatro diferentes a reconocer. Se recorrerán en total casi 460 Km de la provincia de Valencia, y de ellos más de 96 Km. serán cronometrados. Por tanto, más del 21% del recorrido será cronometrado.

La Lista Oficial de Inscritos, con los números de puerta de cada equipo, se publicará el ptróximo lunes, cuando se apruebe por parte de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA).

Pero ya se puede adelantar la composición de los 52 equipos que habrá en la Salida de la prueba, siendo un total de 13 participantes en el Campeonato de España de Rallyes, 23 equipos en el Campeonato de Rallyes de la Comunidad Valenciana, y finalmente 16 vehículos en el Campeonato de Regularidad, de los que 9 serán de la Categoría "Regularidad Sport", 6 de la categoría "Regularidad -55 Km/h", y 1 en la categoría "Regularidad Clásica".

El Comité Organizador ha dispuesto reglamentariamente que los participantes podrán realizar los Reconocimientos con vehículos totalmente de serie, en una sola OPCIÓN de las 3 disponibles, pudiendo elegir entre el sábado 22 de noviembre, el domingo 23 de noviembre o el jueves 27 de noviembre, con horario de 08:30 a 20:00 horas.

Condiciones a cumplir por los equipos participantes

·Los participantes podrán comenzar sus reconocimientos por cualquiera de los 4 tramos programados para la prueba, pudiendo realizar las pasadas que consideren oportunas a cada uno de ellos.

·La velocidad durante los reconocimientos no podrá superar los 80km/h y se deberán respetar todas las normas de circulación y las restricciones previstas por las Autoridades, en especial en zonas pobladas y/o en las que se haya fijado una velocidad menor.

·Se recuerda la obligatoriedad de llevar en todo momento conectado y en perfecto funcionamiento el GPS para la localización del vehículo, y para el conocimiento exacto y puntual de la ubicación y velocidad del mismo en cada momento, y se advierte de que el organizador restablecerá controles durante los reconocimientos para velar por el cumplimiento de éste y otros apartados reglamentarios. Las infracciones por exceso de velocidad detectado por el GPS serán sancionadas por los Comisarios Deportivos de la prueba.

·En las travesías de poblaciones, la velocidad máxima permitida será́ de 40 km / h.

·Se prohíbe reconocer los tramos en sentido contrario al de carrera.