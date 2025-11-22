Bujosa y Cano, a por el título de la European Talent Cup desde la primera fila de parrilla

El mallorquín Fernando Bujano (Honda) y el murciano Carlos Cano (Honda) saldrán desde la primera fila de la parrilla de salida en la decisiva carrera de la European Talent Cup que se celebra en el Circuit Ricardo Tormo. Además, Eric Gutiérrez (Boscoscuro) en el Campeonato de Europa de Moto2, Iker García (Yamaha) en el europeo de Stock y Marco Morelli (Honda) en JuniorGP saldrán desde la pole position en el cierre del FIM JuniorGP.

Tres de los cuatro títulos en juego

El Circuit celebra este fin de semana la última ronda del FIM JuniorGP, con tres de los cuatro títulos en juego. Tras dos jornadas de entrenamientos libres, el sábado ha llegado el turno de las sesiones de clasificación, que han definido el orden de salida de las cinco carreras que se disputarán el domingo.

El mallorquín Fernando Bujosa ha logrado la Pole en la European Talent Cup al marcar un crono de 1’40”899. Bujosa ha superado por siete décimas a su máximo rival y líder del campeonato, Carlos Cano, que partirá desde la segunda posición de parrilla. A falta de una carrera, solo 11 puntos separan a los dos contendientes al título, que se lo jugarán todo desde la primera fila de parrilla.

En la categoría de JuniorGP, el italo-argentino Marco Morelli ha conseguido la Pole. Morelli, que ya había sido el más rápido en los entrenamientos libres, ha parado el crono en 1’36”046, un tiempo con el que ha aventajado en medio segundo al segundo clasificado, el marbellí Jesús Ríos, y en siete décimas al ya campeón, el cántabro Brian Uriarte.

La primer posición de la parrilla en Moto2 será para el catalán Eric Fernández, por delante del piloto mundialista Xabi Zurutuza y del líder de la categoría, Unai Orradre. Orradre, que es el gran favorito para el título, cuenta con diez puntos de ventaja sobre el polaco Milan Pawelec, que partirá desde la cuarta posición.

En cuanto a Stock, el tarraconense Iker García saldrá desde la Pole. García, que está a sólo un punto del líder de la categoría, el húngaro Tibor Varga, ha sido el más rápido en la clasificación, mientras que su máximo rival sólo ha podido ser sexto. El madrileño Alberto García y el balear Marco Tapia completarán la primera fila de parrilla.

La afición disfruta de otro gran fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo / CRT

Desde las 11:00 horas

Las carreras comenzarán a partir de las 11:00 horas. Los aficionados que deseen vivir en directo el final de temporada del FIM JuniorGP pueden comprar las entradas en la web del Circuit. Las entradas dan acceso a la Tribuna de Boxes, así como al paddock. Además, los aficionados podrán descubrir de primera mano el trabajo de los equipos y conocer a sus pilotos favoritos durante el Pitwalk, que tendrá lugar a las 09:50 horas.