Joel Esteban y el Aspar Team Junior consiguen la medalla de bronce en el Junior GP

El piloto español ha finalizado la temporada tercero en la clasificación general después de subir al podio en Valencia. Álvaro Lucas también ha conseguido un nuevo podio tras ser segundo en su categoría El Aspar Team Junior ha finalizado la temporada 2025 con buen sabor de boca después del doble podio de Joel Esteban y Álvaro Lucas en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia. Joel Esteban ha cruzado la línea de meta en tercera posición, lo que le ha servido para terminar su etapa con el Aspar Team Junior en el top 3 de la clasificación general. El piloto de la European Talent Cup Álvaro Lucas ha sido segundo y se ha quedado a solo nueve milésimas de su segunda victoria. Aunque este resultado no ha sido suficiente para finalizar el año entre los tres primeros, Lucas sí ha sido el mejor debutante de la categoría.En JuniorGP Joel Esteban ha cumplido con el principal objetivo del fin de semana: lograr la tercera posición en la clasificación.

Con el título ya decidido, las miradas se han puesto en la lucha por la segunda y tercera posición. Con dos carreras por delante, Joel Esteban ha optado al podio en ambas ocasiones. En la primera de ellas ha finalizado sexto después de pelear por el podio hasta la última vuelta, mientras que para la segunda carrera el piloto del Aspar Team Junior ha dado el máximo para cruzar la línea de meta en tercera posición. Este podio, el tercero de la temporada, le ha permitido ocupar la tercera plaza en la clasificación general con 146 puntos y despedirse del equipo antes de regresar al mundial el próximo año de la mejor forma posible.

Sus compañeros de equipo también han completado dos positivas carreras: Giulio Pugliese ha peleado por el top 10 y ha sido undécimo y décimo, mientras que Sullivan Mounsey ha finalizado duodécimo en ambas pruebas. Con estos resultados, el italiano termina su primer año en la temporada duodécimo con 55 puntos y el británico decimoquinto con 26 puntos.Álvaro Lucas ha disputado la última carrera de la European Talent Cup dispuesto a conseguir la medalla de bronce. El piloto del Aspar Team Junior consiguió ayer la tercera posición en la parrilla de salida, lo que le ha permitido optar a las primeras posiciones desde el inicio.

El debutante de la categoría ha peleado por la victoria hasta la última curva y ha puesto a prueba a los dos candidatos al título, que finalmente ha sido para Fernando Bujosa. Lucas ha cruzado la línea de meta en segundo lugar y a tan solo nueve milésimas del triunfo, que ha sido para su principal rival en la clasificación Álex Longarela, quien también se ha llevado la tercera posición de la categoría. Lucas ha finalizado su primer año en la European Talent Cup en cuarta posición con 145 puntos y cierra un gran año junto al Aspar Team Junior con cinco podios, entre los que se incluye una victoria. Su compañero Kerman Tínez no ha podido disputar la cita final de la temporada al no finalizar la repesca. El venezolano cierra el año vigésimo en la clasificación general con 21 puntos.