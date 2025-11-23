Milan Pawelec, Campeón de Europa de Moto2 en el Circuit Ricardo Tormo

El Circuit Ricardo Tormo ha celebrado la última cita de la temporada del FIM JuniorGP en la que el polaco Milan Pawelec ha logrado el título en el Campeonato de Europa de Moto2, el catalán Iker García el de Stock y el mallorquín Fernando Bujosa se ha llevado el título de la European Talent Cup

El polaco Milan Pawelec ha logrado el título de Moto2 tras conseguir la victoria en el Circuit. Pawelec, que logrado el título en su primer año en la categoría, ha recuperado la desventaja de diez puntos con la que llegaba a la última prueba, pues su máximo rival el riojano Unai Orradre, que sólo ha podido ser quinto. Todo ello en una carrera en la que el piloto vasco Xabi Zurutuza y el catalán Xavi Artigas han completado el podio.

"Estoy muy contento. Todavía no me lo creo. Es increíble conseguir el título y más en mi primer año", ha señalado Pawelec.

En la European Talent Cup, el mallorquín Fernando Bujosa se ha alzado con el título. Bujosa ha terminado tercero la carrera, un resultado que no le valía para ser campeón, sin embargo, tras la descalificación postcarrera del murciano Carlos Cano, el mallorquín ha logrado su primer título en la categoría.

"Es increíble, no me lo esperaba. Quién me lo iba a decir a principio de temporada, soy campeón de la European Talent Cup. La carrera ha sido complicada, pero he terminado dentro del podio y he podido sumar los puntos necesarios" ha señalado el joven piloto balear de sólo 16 años.

La victoria en la European Talent Cup ha sido para el madrileño Alex Longarela, que ha superado sobre línea de meta al murciano Álvaro Lucas.

Doblete de Morelli

En JuniorGP, Morelli era el gran favorito en el Circuit y no ha fallado. En la primera carrera, Morelli ha liderado de semáforo a bandera, sin dar opción a sus rivales, para lograr la victoria. Por detrás, el cántabro Brian Uriarte y el marbellí Jesús Ríos han protagonizado un intenso duelo hasta el final, que ha terminado con Uriarte por delante por sólo nueve milésimas. Morelli ha repetido el triunfo en la segunda, de nuevo por delante de Uriarte, con quien ha peleado hasta la última vuelta. El piloto del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor (CETDM) Joel Esteban ha acabado en tercera posición, logrando así el tercer puesto en el campeonato.

En cuanto a Stock, el piloto catalán Iker García se ha impuesto en la última carrera para lograr el título. García ha cruzado la meta por delante de su compañero de equipo Alberto García y del mallorquín Marco Tapia.

Los pilotos del FIM JuniorGP han recibido esta semana la visita de los mundialistas David Alonso y David Almansa, quienes han sido los encargados de entregar los trofeos en un fin de semana en el que más de 5.500 aficionados se han desplazado hasta el Circuit para disfrutar de la última cita del año

Con el FIM JuniorGP, el Circuit Ricardo Tormo ha cerrado su calendario 2025, que ha contado con un total de 16 fines de semana de carreras.