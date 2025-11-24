XXV Rallye Ciudad de Valencia: 53 equipos competirán en una carrera decisiva

El XXV Rallye Ciudad de Valencia ya tiene lista oficial de inscritos y promete un espectáculo intenso en el corazón de la ciudad. Un total de 53 equipos tomarán la salida el próximo viernes 28 de noviembre a las 18:00h desde el Palau de l’Exposició, con participantes del Campeonato de España de Rallyes (CERA-Recalvi), del Campeonato de Rallyes de la Comunidad Valenciana y de distintas categorías de Regularidad, asegurando carreras reñidas y decisivas para varias clasificaciones. Entre ellos destacan nombres propios del panorama nacional e internacional, y varios equipos locales que buscarán aprovechar la afición y el conocimiento de los tramos para sumar puntos cruciales.

Duelo por el Campeonato Valenciano: Carlos Moreno frente a Toni Ariete

La atención principal estará en el duelo por el Campeonato de Rallyes de la Comunidad Valenciana, donde el dorsal 1 corresponde al actual campeón, el murciano Carlos Moreno, copilotado por Diego Fuentes, que competirá con su Skoda Fabia RS Rally2. Tras él partirá el valenciano Toni Ariete, con Javier Martínez a su derecha, con la misma montura y la intención de disputar la victoria y reducir la diferencia de 443 puntos que le separa de Moreno en la clasificación provisional. Con 420 puntos para el ganador, 360 para el segundo, y puntos adicionales en el TC Plus, la carrera de Valencia puede marcar la diferencia entre la revalidación del título por parte de Moreno o un cambio de líder en la última prueba de la temporada.

CERA-Recalvi: Rally2, Rally3 y las copas nacionales

En el plano nacional, la prueba también servirá para cerrar el CERA-Recalvi, con la presencia de pilotos de alto nivel. Entre los inscritos figuran el cántabro Javier Polidura con un Hyundai i20N Rally2, el madrileño Antonio Otero con un Ford Fiesta Rally3, y los Peugeot 208 Rally4 de “Mowgli” García y José Javier López, quienes deberán lidiar además con el Renault Clio Rally4 del ruso Petr Turkin en la lucha por la victoria en la Categoría 2. La Clio Trophy Spain llega a Valencia con solo 26 puntos de diferencia entre los cuatro primeros, liderando Francisco Puertas con 66 puntos, seguido de cerca por Nicolás Cabanes y José Javier Pérez, por lo que esta carrera será decisiva para definir la clasificación final. En paralelo, la Sandero Eco Cup Spain, organizada por DACIA, se decidirá en Valencia con Pablo Fuentes como líder provisional, aunque muy de cerca le siguen Esteban Vallín y Tomás Llinares, lo que promete un desenlace apretado y emocionante.

LOS 52 EQUIPOS INSCRITOS INICIARÁN A PARTIR DE ESTE FIN DE SEMANA LOS RECONOCIMIENTOS DEL RECORRIDO DEL XXV RALLYE CIUDAD DE VALENCIA, MEMORIAL JAVI SANZ / RALLYE CIUDAD DE VALENCIA

Exclusivos del Campeonato Valenciano: coches icónicos y lucha intensa

Por su parte, los inscritos exclusivamente en el Campeonato de Rallyes de la Comunidad Valenciana, del dorsal 16 al 38, incluyen vehículos espectaculares como el Porsche 911 GT3 Cup (991) de Roberto Tolosa y Vicente Salom, el Honda Civic de Jordi y Samuel Ortiz, y el Subaru Impreza de Paco Antón y Juanjo Teodoro, además del Citroën Xsara Kit Car de Eugenio Carrillo y Alberto Quiles, que aporta un toque histórico y llamativo a la prueba. Dentro de esta categoría también se vivirá una lucha intensa entre siete Renault Clio Sport con diferentes preparaciones, encabezados por el veterano Genitín Gómez y su inseparable copiloto Marian Font, todos con la ambición de cerrar el año con un buen resultado frente a su público.

Regularidad: máxima emoción y títulos por decidir

En lo que respecta a la Regularidad, la competición se presenta igualmente reñida. En Regularidad Sport, nueve equipos lucharán por el título, con Roberto Mora y Javier Gorris al frente de la clasificación provisional, mientras que en la categoría Regularidad -55 Km/h tres equipos se disputan la victoria final, siendo estos el Renault 5 GT Turbo de Héctor Tarín e Inés Cruz, el BMW 325ix E30 de Vicente Ramos y Ángel González y el Citroën AX GT de Sergio Aliaga y Rosa Mª Sempere, preparados para aprovechar cualquier error de sus rivales. Finalmente, en Regularidad Clásica, el alicantino José Vicente Martínez, acompañado por Mª José Rodríguez, llegará como único inscrito y líder ya confirmado, coronándose automáticamente campeón de su categoría al participar en Valencia.