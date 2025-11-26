25 años de velocidad y emoción: presentado el Rallye Ciudad de Valencia – Memorial Javi Sanz

La Sala de Prensa del Complejo Deportivo La Petxina de la Fundación Esportiva Municipal de Valencia ha sido el escenario de la presentación oficial del XXV Rallye Ciudad de Valencia – Memorial Javi Sanz. La ceremonia contó con la participación de autoridades locales, representantes de federaciones de automovilismo y organizadores, quienes destacaron la importancia histórica y deportiva de esta prueba.

Reconocimiento institucional y compromiso con el deporte

La apertura corrió a cargo de Mª Ángeles Vidal Ruiz, Directora Gerente de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, quien subrayó la relevancia del rallye en el calendario nacional y agradeció la labor de la Escudería Bengala en consolidar la prueba. Vidal destacó la dificultad del recorrido y celebró que la Ceremonia de Salida se celebre en pleno centro de la ciudad, en el Palau de la Exposició, el viernes 28 a las 18:00h.

Apoyo de la Real Federación Española de Automovilismo y respaldo de la Federación autonómica

A continuación, Manuel Durán, Presidente del Comité Organizador, cedió la palabra a José Vicente Medina, Vicepresidente de la RFEDA, quien elogió la capacidad de la Escudería para llevar a cabo grandes eventos, recordando la cancelación del rallye el año pasado debido a la organización de los FIA Master Games Motorsport, las Olimpiadas mundiales del motor. Medina reafirmó el compromiso de la Federación con el Rallye Ciudad de Valencia, incluyendo la participación del Hyundai IONIC 5N como Coche “0” del SuperCampeonato de España de Rallyes, y solicitó la implicación de patrocinadores, municipios y aficionados para garantizar el éxito de la prueba.

Por su parte, Ignacio Aviñó, Presidente de la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana, resaltó el esfuerzo del comité organizador para superar las dificultades previas a la prueba y aseguró que la federación autonómica brindará todo su apoyo. Aviñó valoró la inscripción y el atractivo del recorrido, que incluye la participación de numerosos equipos autonómicos y el respaldo de varios municipios de la provincia.

LOS 52 EQUIPOS INSCRITOS INICIARÁN A PARTIR DE ESTE FIN DE SEMANA LOS RECONOCIMIENTOS DEL RECORRIDO DEL XXV RALLYE CIUDAD DE VALENCIA, MEMORIAL JAVI SANZ / RALLYE CIUDAD DE VALENCIA

Colaboración de municipios y ayuntamientos

Manuel Durán volvió a tomar la palabra para agradecer la colaboración de instituciones, empresas privadas y pequeños ayuntamientos, destacando la importancia de Alaquás y su Concejal de Deportes, Francisco Evangelista, en el desarrollo de la prueba. Además, Héctor Troyano, alcalde de Vilamarxant, expresó el orgullo de los municipios más pequeños de formar parte del evento y su compromiso con el rallye en futuras ediciones.

Programa de la prueba y momentos destacados

El presidente de la Escudería Bengala detalló el programa horario de la carrera y el itinerario por los distintos municipios, haciendo hincapié en la Ceremonia de Salida en el Palau de la Exposició, que incluirá firma de autógrafos, actuaciones regionales y la presentación de cada equipo por el speaker oficial, en un espectáculo de luz y sonido.

Asimismo, resaltó la Ceremonia de Entrega de Trofeos en Alaquás el sábado a las 22:00h y la base operativa del Circuit Ricardo Tormo, donde los equipos podrán preparar sus vehículos antes de los ocho tramos cronometrados que suman casi 460 km de recorrido.

Un agradecimiento especial al equipo organizador

Antes de concluir, Manuel Durán dedicó palabras de reconocimiento a sus colaboradores más cercanos, Jairo Briz y Salva González, así como al resto del equipo de la Escudería Bengala, quienes hicieron posible que esta 25ª edición del Rallye Ciudad de Valencia – Memorial Javi Sanz se lleve a cabo con éxito.