Cómo seguir el XXV Rallye Ciudad de Valencia, Memorial Javi Sanz

La cita de la última prueba del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto CERA-RECALVI, de la última prueba de los Campeonatos de Rallye y de Regularidad de la Comunitat Valenciana, y de otros Trofeos y Copas que se disputan en la prueba, podrá seguirse de diferentes formas por parte de aficionados y público en general.

Así, en primer lugar, se puede presenciar la Ceremonia de Salida del Rallye, que se llevará a cabo en el Podio de Salida situado en el 'Palau de la Exposició', en el centro de València, el viernes 28 a las 18:00. Allí habrá, entre otras sorpresas, actuaciones regionales ofrecidas por el Grupo de Baile FERROVIARIA, antes de la presentación de los equipos en la Salida protocolaria de la carrera.

Será un espectáculo lleno de luz y sonido, conducido por el speaker Oficial del SuperCampeonato de España de Rallyes, que realizará la presentación de cada equipo con entrevistas, comentarios, y contagiando el aplauso al numeroso público que se congregue para dar la salida a cada participante.

Además, una hora antes, habrá una Firma de Autógrafos por los equipos más importantes que participan en la prueba para que todos los aficionados se lleven un recuerdo de los protagonistas de la carrera.

Tramos cronometrados

Si se quiere acudir a ver algunos de los ocho tramos cronometrados, habrá que ir con tiempo suficiente para que, antes del corte de las carreteras correspondientes, poder colocarse en un sitio seguro para disfrutar de la competición. Para conocer exactamente el horario de Corte de Carreteras de cada Tramo Cronometrado habrá que consultar la página web oficial del rallye, así como para ver la situación de cada uno de ellos que también se encuentra en la web oficial.

El Grupo de Baile FERROVIARIA, presente en la ceremonia de inauguración. / Rallye Ciudad de Valencia

Circuit Ricardo Tormo

También se puede asistir a ver la espectacular Zona de Asistencias y Reagrupamientos en el Circuit Ricardo Tormo en Cheste, ubicada en el aparcamiento interior del Circuit. Allí se podrá ver el intenso trabajo que desarrollan los equipos y mecánicos con sus camiones, carpas y talleres móviles improvisados, pero con la última tecnología, para poner en condiciones y mejorar el vehículo de competición en el poco tiempo que tienen tras venir de realizar especiales de competición, y tener que volver a los Tramos Cronometrados a competir. También se puede aprovechar la 'Fan Zone' para los aficionados, carpas de publicidad, regalos de equipos, ver cómo se realiza la radio en directo, etc.

Igualmente se puede ir al Parque de Reagrupamiento, lugares donde los participantes deben estar en Parque Cerrado durante un tiempo determinado, y que estará ubicado en Villamarxant (durante 1 hora) el sábado a las 12:18h, , y donde además se entregarán los Trofeos a los equipos que hayan sido más rápidos en el Tramo de 'CHESTE – TCPlus'.

También habrá Controles de Paso para los participantes, durante el sábado, en Gestalgar a partir de las 11:40h, en Buñol a partir de las 17:30h y en Macastre a partir de las 17:40h.

Ceremonia de trofeos

Para terminar, se puede acceder a ver la Ceremonia de la Entrega de Trofeos que tendrá lugar en Alaquás, en el 'PARC de la SEQUIETA', el sábado sobre las 22:00h. que será el cierre final de la prueba.