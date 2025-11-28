Arranca el XXV Rallye Ciudad de Valencia, memorial Javi Sanz

La provincia de Valencia acoge desde este viernes la celebración de la última prueba puntuable del año del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA-RECALVI) que convoca la Real Federación Española de Automovilismo, y donde se decidirán, entre otros, los Campeones de Clío Trophy Spain a bordo de los Renault Clío Rally5, o de la Sandero Eco Cup Spain a bordo de los Dacia Sandero Eco Cup N3, así como del del Campeonato de Rallyes y de Regularidad en la Comunidad Valenciana.

Tras la última jornada de Reconocimientos del recorrido para los equipos participantes que tuvo lugar el jueves, este viernes se pone en marcha la frenética actividad en la competición reina del automovilismo fuera de circuitos.

El centro neurálgico de la prueba, la Dirección de Carrera, Secretaría, Comisarios Deportivos, Sala de Prensa, así como los Parques de Asistencias, etc. están ubicados en el Circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana.

Las Verificaciones Previas de los participantes tendrán lugar hoy viernes 28 de noviembre a partir de las 08:30h en las instalaciones de SANZ SPORT ubicadas en el Polígono Industrial Bovalar de Alaquás.

La espectacular Ceremonia de Salida tuvo lugar la tarde del viernes a las 18:00 h. en el “Palau de l’Exposició” de la capital valenciana. Por otro lado, la Entrega de Trofeos al término de la prueba se celebrará este sábado en en el “PARC de la SEQUIETA” del municipio de Alaquàs a las 21:30h.

Recorrido

El recorrido cuenta con un total de ocho Tramos Cronometrados a disputar, con cuatro diferentes a reconocer, en los que se recorren casi 460 Km de la provincia de Valencia, de los cuales más de 96 Km. son cronometrados. Por tanto, más del 21% del recorrido será cronometrado. El recorrido del rallye se realizará en 1 sola etapa, sólo mañana sábado con los 8 tramos contra el crono. Se pueden consultar horarios y ubicaciones en la Web Oficial.

La prueba, organizada por la Escudería Bengala, cuenta con el respaldo de la Real Federación Española de Automovilismo, de la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana (FACV), del Club Valencia Equipo Competición, y con los apoyos públicos de la Generalitat Valenciana, de la Diputación de Valencia, del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, de la Fundación Deportivo Municipal de la ciudad de Valencia, y de los Ayuntamientos de Alaquàs, Cheste, Gestalgar, Chulilla, Buñol, Macastre, Yatova, Villamarxant, Pedralba y Cortes de Pallás, así como del Circuit Ricardo Tormo, sin quienes sería imposible realizar este último rallye de la temporada 2025 en la Comunidad Valenciana y del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto CERA-RECALVI.

Asimismo, una importante parte del presupuesto está soportado por la imprescindible colaboración de las empresas privadas de la provincia de Valencia, que se suman a completar el mismo como patrocinadores o colaboradores, destacando un año más la empresa “SANZ SPORT”, encabezando un elenco de inestimables colaboradores como son “Driver”, “Pirelli”, “OZ Racing”, “SofCar”, “Bodegas Vegamar”, “Garmon MotorSport”, “Desguaces Paco García”, “Is-Racing”, “Altura´s de la Mancha” y “Rotula.me”, entre otros.

Esta prueba tampoco podría llevarse a cabo, sin la inestimable colaboración y ayuda de “Ford Autolix” que cederá los vehículos para Caravana de Seguridad y Organización de la prueba.