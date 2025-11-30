Carlos Moreno y Diego Fuentes ganan el XXV Rallye Ciudad de Valencia, Memorial Javi Sanz

El XXV Rallye Ciudad de Valencia – Memorial Javi Sanz volvió a demostrar por qué es una de las citas más intensas y determinantes del calendario automovilístico. Una edición marcada por la igualdad extrema, los cambios de guion y un nivel deportivo sobresaliente que mantuvo la emoción hasta el último metro de competición. Solo una posición se mantuvo firme desde el inicio: la primera plaza absoluta, propiedad durante todo el rallye del sólido e incontestable Carlos Moreno, navegado por Diego Fuentes, que a bordo del Skoda Fabia Rally2 no solo ganó la prueba, sino que revalidó su título de Campeón Absoluto de Rallyes de la Comunidad Valenciana 2025.

Duelo al límite: Cabanes–Moltó, subcampeones y vencedores de la Clio Trophy Asfalto 2025

La lucha más espectacular de la jornada fue sin duda la protagonizada por los Renault Clio Rally5. A falta de dos tramos, los rapidísimos pilotos Nicolás Cabanes y Fco. Manuel Puertas llegaban completamente empatados en tiempos tras un día de ataques constantes, errores mínimos y una férrea batalla psicológica. En el último tramo, con todo por decidir, Cabanes exprimió al máximo su Clio y marcó el mejor registro, superando por apenas medio segundo al piloto andaluz. Ese crono le otorgó no solo la victoria en la cita valenciana, sino también el título de Campeón de la Renault Clio Trophy de Asfalto 2025. El tándem Vicente Cabanes – Javi Moltó, por su parte, certificó una espectacular segunda posición final en la clasificación de la prueba, lo que les permitió proclamarse vencedores de la Clio Trophy Asfalto 2025 tras una temporada de enorme regularidad y solidez.

Vallín y Caso conquistan la Dacia Sandero Eco Cup 2025

Otro de los grandes focos del rallye estaba en la resolución de la Dacia Sandero Eco Cup 2025, y la emoción no decepcionó. Finalmente, Esteban Vallín e Irene Caso lograron imponerse con autoridad en la monomarca, asegurando el título nacional a bordo de su Dacia Sandero Eco Cup N3 y demostrando un ritmo superior al de sus rivales directos. Su actuación en Valencia fue determinante para cerrar la temporada con un triunfo incontestable.

Podio absoluto del regional valenciano: Moreno, Cabanes y Ariete

En el campeonato autonómico, Carlos Moreno se erigió como claro dominador de principio a fin, mientras que la segunda posición fue para un brillante Nicolás Cabanes, que además del título monomarca certificó una actuación global de altísimo nivel. Completó el podio Toni Ariete, condicionado por la falta de adaptación a un vehículo con el que no está habituado a competir y que le impidió mostrar su ritmo habitual.

Clasificación final del Campeonato de la Comunidad Valenciana de Rallyes de Asfalto / Rallye Ciudad de Valencia

Regularidad: Mora–Gorris, Ramos y Martínez–Rodríguez se llevan los títulos

La disciplina de Regularidad también brindó un final emocionante. En la categoría Sport, Roberto Mora y Javier Gorris lograron la victoria y el título a bordo de su Ford Sierra XR4i, demostrando precisión y constancia. En la categoría -55 km/h, Vicente Ramos firmó una actuación impecable que le permitió proclamarse campeón, mientras que en Regularidad Clásica José Vicente Martínez y Mª José Rodríguez dominaron con autoridad y cerraron la prueba como vencedores y nuevos campeones.

Clasificación final del Campeonato de la Comunidad Valenciana de Rallyes de Asfalto/ SPORT / Rallye Ciudad de Valencia

Un recorrido técnico, selectivo y decisivo

El Rallye Ciudad de Valencia se disputó íntegramente en una sola etapa el sábado, con ocho tramos cronometrados, cuatro diferentes a reconocer y un total de 96 kilómetros contra el cronómetro dentro de un recorrido global cercano a los 460 kilómetros, lo que supone más del 21% de la distancia en plena acción. Tramos rápidos, zonas montañosas técnicas y superficies muy distintas exigieron precisión y capacidad de adaptación para evitar pérdidas de tiempo irreparables en una prueba tan ajustada.