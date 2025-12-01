El revolucionario monoplaza de Adrian Newey ya tiene fecha y Fernando Alonso apunta al Mundial 2026

Aston Martin ha encendido definitivamente el motor de la ilusión. Horas después del Gran Premio de Qatar y con el paddock ya volando hacia Abu Dhabi, la escudería británica sorprendió con el anuncio más esperado por sus aficionados: el Aston Martin AMR-26, el primer monoplaza diseñado por Adrian Newey desde su llegada al proyecto, verá la luz el 9 de febrero de 2026. Una fecha marcada en rojo para Fernando Alonso, para el equipo de Silverstone y para los seguidores de la Fórmula 1 ante la llegada del nuevo reglamento técnico, llamado a transformar el campeonato.

Aunque la presentación oficial será en febrero, el equipo podría rodar un prototipo en los test privados de Barcelona del 26 al 30 de enero, unas sesiones a puerta cerrada que no condicionan la puesta en escena del coche definitivo. La imagen del AMR-26 quedará reservada para ese evento independiente, lejos del formato multitudinario del F1-75 Live de 2025.

Newey toma el mando: el AMR-26 será el primer Aston Martin 100% bajo su visión

El fichaje de Adrian Newey cambió las reglas del juego en Aston Martin. Tras confirmarse su incorporación para el primer trimestre de 2025, el ingeniero británico —responsable directo de los títulos de Red Bull entre 2010 y 2013 y de la era dorada junto a Max Verstappen (2021-2024)— ha diseñado el AMR-26 desde cero. No solo liderará el área técnica: también tendrá voz directa detrás del muro durante las primeras carreras, mientras que Mike Krack será su mano derecha en Silverstone cuando Newey esté en fábrica.

Newey con Alonso en el paddock de Montecarlo / Aston Martin Aramco F1 Team

Con este movimiento, Aston Martin deja de ser el “satélite” de Mercedes para convertirse en equipo oficial con motor Honda, un salto estructural que pretende situarles en la lucha por todo. El gran descartado en esta nueva organización es Christian Horner, desligado por completo del proyecto.

Alonso, confianza plena en la nueva era: “Nunca me pongo nervioso”

El anuncio del AMR-26 coincide con la nueva campaña publicitaria de Fernando Alonso de la mano de Boss, donde lanza un mensaje claro: confianza total. Preguntado sobre si está nervioso ante la llegada de la nueva normativa y de un coche que podría devolverle a la lucha por victorias, la respuesta del asturiano fue fulminante: “Nunca me pongo nervioso”.

Fernando Alonso, en el paddock de Las Vegas / Zak Mauger/Aston Martin F1 Team

A sus 44 años, Alonso encara lo que podría ser la última gran oportunidad de su carrera para volver a pelear por el título. La temporada 2023, con ocho podios y opciones reales de victoria en Mónaco y Zandvoort, sigue siendo su referencia. Si el AMR-26 se acerca a aquel rendimiento, la ilusión será más que justificada.

El calendario del AMR-26: test, presentación y primeras pistas del nuevo reglamento

El monoplaza verde aparecerá oficialmente el 9 de febrero, tras los primeros test privados en Barcelona. No se espera que el AMR-26 ruede en Montmeló; su debut sobre el asfalto debería llegar durante los test de Baréin, programados del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

El coche de Newey será una de las grandes piezas para entender qué traerá consigo la normativa de 2026: aerodinámica más eficiente, reducción del drag, motores híbridos más eléctricos, chasis más compacto, y mayor énfasis en la sostenibilidad.

Cada actualización del AMR-26 estará medida al milímetro. Aston Martin quiere convertir su proyecto en una referencia técnica y demostrar que su inversión, su nueva estructura y la llegada de Honda tienen un único objetivo: ganar.

Un 2026 histórico: Aston Martin se suma a Audi, Red Bull y Racing Bulls como pioneros en la nueva era

Con su anuncio, Aston Martin se une a Audi, Red Bull y Racing Bulls como los primeros equipos que ponen fecha a los coches del nuevo reglamento. Audi ya mostró sus líneas maestras, Red Bull avanza en su propulsor conjunto con Ford y Aston Martin se presenta como el equipo emergente que quiere derribar el orden establecido.

Fernando Alonso, en el circuito de Interlagos. / AFP7 vía Europa Press

Solo faltan por anunciar sus fechas Alpine (que estrenará motor Mercedes) y Cadillac, confirmado como el undécimo equipo de la parrilla.

Alonso y el sueño de La '33': ¿es 2026 el año?

El asturiano lo tiene claro: su fe en el proyecto es total. Pese al retroceso reciente del equipo, que le ha dejado con el séptimo coche de la parrilla, Alonso mantiene intacta la confianza en Aston Martin y en la magia de Newey. Con un coche competitivo y un reglamento que igualará fuerzas, 2026 podría abrir una ventana histórica para que Alonso vuelva a pelear en lo más alto.

El 9 de febrero será mucho más que una presentación: será el termómetro real para saber si Aston Martin ha construido un monoplaza capaz de cambiar la historia, si Newey ha vuelto a obrar un milagro y si Fernando Alonso podrá luchar por ese ansiado tercer Mundial.