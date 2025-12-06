Fernando Alonso se cuela en la pelea por el Mundial de Fórmula 1

La última clasificación de la temporada de Fórmula 1 en Abu Dhabi ha aumentado aún más si cabe el interés en la carrera que decidirá el campeón del 2025. Max Verstappen, segundo en el Mundial a 12 puntos de Norris, partirá desde la primera posición, mientras que el actual líder saldrá segundo con Piastri, tercero a 16 puntos, en la tercera plaza.

Aunque salir desde la 'pole' es el mejor escenario posible para que Max apure sus opciones de levantar su cuarto campeonato seguido, el neerlandés todavía depende de algún protagonista extra para salir campeón. La fórmula más sencilla para Verstappen pasa por ganar la carrera y que Lando acabe cuarto o peor, por lo que necesita que el británico pierde más de una plaza respecto a su puesto de salida.

Piastri... ¿escolta o a por el título?

La primera clave que podría poner en peligro el Mundial de Norris es su propio compañero de equipo. Piastri todavía tiene opciones, aunque lo tiene muy complicado, y el jefe de McLaren ya ha dicho abiertamente que no van a poner en riesgo el Mundial de pilotos. Según esas declaraciones, el australiano podría convertirse en el compañero de carrera perfecta de Norris, escoltándolo hasta línea de meta para que consiga un P2 que le es suficiente. También le serviría ser tercero.

Verstappen necesita a Russell, Leclerc y... ¿Alonso?

Con ese retrato tan complicado, Verstappen necesita la ayuda de cualquiera que no sea un McLaren, y ahí entran en juego George Russell y Charles Leclerc, cuarto y quinto clasificado respectivamente en parrilla. Presuponiendo que Piastri cedería su posición a Norris en caso de necesitarla, Max necesitaría que tanto George como Charles superaran el ritmo de los McLaren y terminaran delante.

Fernando Alonso, concentrado / Sam Bagnall/Aston Martin F1

Y otro aliado, visto lo visto en la clasificación, podría ser Fernando Alonso. El español partirá sexto después de una clasificación mágica, y puede haberse colado como invitado de gala en esta interesante lucha por el Mundial. Que Alonso pueda tener un ritmo de carrera que compita con los McLaren se antoja casi imposible de imaginar, pero en una carrera loca todo es posible, y el asturiano podría convertirse en un aliado de Verstappen si los derroteros de la carrera lo permite.

Además, Alonso ha dejado bastante claro en más de una ocasión su admiración y buena opinión sobre Max Verstappen, por lo que es fácil pensar que el bicampeón del mundo vaya a querer ayudar al neerlandés a conseguir su cuarta corona.