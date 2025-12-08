Campos Racing cierra un año histórico con un doblete en el podio en Formula 2

La temporada 2025 de FIA Formula 2 llegó a su final este pasado fin de semana y lo hizo de forma magnífica para los intereses de Campos Racing y sus pilotos. Arvid Lindblad -próximo piloto de Formula 1 con RB- y Nikola Tsolov, ambos integrantes del Red Bull Junior Team, dieron presencia a la escudería de Alzira en el podio del Yas Marina Circuit, escenario del fin de fiesta de una apasionante campaña. Sin duda, un merecido premio al esfuerzo de todo el equipo en todas y cada una de las citas del calendario que le han deparado seis victorias y cinco podios a la escudería de Alzira.

En la sesión de clasificación, se presumían tiempos absolutamente igualados y así fue. Como a otro buen número de pilotos, y debido al tráfico, Lindblad y Tsolov vieron sus primeras vueltas canceladas por los mencionados límites de pista. Pero ambos supieron recomponerse y ya con el segundo juego de neumáticos, Lindblad llegó a ponerse provisionalmente en la pole position con un tiempo de 1:37.247 que, finalmente, le iba a garantizar su posición en el top-ten. Tsolov, también con su segundo juego de compuesto blando, batió por escasísimo margen el registro de su compañero británico, en el caso del búlgaro firmando un tiempo de 1:37.231 y que le valía el noveno lugar. Dichos resultados iban a brindar, en principio, la primera línea en parrilla del sábado, pero una sanción de tres posiciones impuesta por los comisarios deportivos a Tsolov por bloquear a Luke Browning de cara a ambas carreras, dejaba a Lindblad en solitario en la pole position de la carrera al sprint.

Una sprint de doblete

Prevista a 23 vueltas, y con Lindblad y Tsolov alineados en primera y quinta plaza en la parrilla invertida, cuando se apagaron los semáforos los dos monoplazas de Campos Racing salieron como dos proyectiles. Lindblad mantuvo el liderato por delante de Joshua Duerksen, mientras Tsolov consiguió adelantar tanto a Victor Martins como a Oliver Goethe. Lindblad gestionó perfectamente el primer tercio de carrera y su diferencia con Duerksen, mientras Tsolov se mantenía también tercero en la vuelta 8, cuando se decretó el Virtual Safety Car debido a que John Bennett se quedaba detenido en pista. Lindblad se mantuvo al frente del pelotón, volviendo a lidiar con otro VSC a dos vueltas para el final, decretado para retirar unos restos de fibra de carbono. Pese a que Duerksen trató de reducir las diferencias, Lindblad no se inquietó y pasó bajo la bandera a cuadros como ganador en lo que era su tercer triunfo del año y sumando, además, el punto extra de la vuelta rápida. Tsolov, en apenas su tercera carrera en la categoría, certificó el tercer lugar en meta cruzando con una ventaja superior a los tres segundos con respecto a Dino Beganovic.

Nikola Tsolov al finalizar la sprint / Campos Racing

La carrera del domingo, marcada por la mala suerte

La carrera dominical, con 33 vueltas por recorrer y con temperaturas del asfalto por encima de los 40ºC, era un reto estratégico para acertar con la mejor elección del neumático de salida. Los dos pilotos de Campos Racing optaron por arrancar con el compuesto más duro y tratar de alargar al máximo su parada en boxes. En el caso de Lindblad, cuando se apagaron los semáforos, el piloto inglés brindó un arranque soberbio que le permitió ascender hasta el sexto lugar en los primeros metros de carrera. Tsolov, en medio del pelotón, vio frenada su progresión. Sin embargo, el coche de seguridad hizo una pronta aparición en pista. En la sexta vuelta volvió a reanudarse la acción y apenas un giro después comenzaron las primeras paradas en boxes. Esto permitió a Lindblad y Tsolov comenzar a remontar en la clasificación.

Todo parecía funcionar hasta que, en torno al décimo giro, Sebas Montoya se quedó detenido en pista tras un trompo. En un principio, dirección de carrera optó por el VSC, pero tras un par de vueltas volvió a salir el safety car, neutralizando la diferencia a favor de los pilotos con la estrategia cambiada, entre ellos, Lindblad y Tsolov. Finalmente, Lindblad consiguió salvar en la línea de meta la novena posición. Tsolov, por su parte, finalizó en duodécimo lugar.

Tras catorce grandes premios, Lindblad concluye el campeonato en sexta posición con 134 puntos. Pepe Martí, pese a no haber competido en los dos últimos meetings, ha mantenido el octavo lugar con 112 puntos. En la clasificación por equipos, Campos Racing se asegura la tercera plaza en la clasificación general con 258 puntos. Los motores de FIA Formula 2 volverán a rugir en apenas pocos días en el propio Yas Marina Circuit, con los test de post temporada del 10 al 12 de diciembre.

Lindblad y Tsolov al finalizar la carrera sprint / Campos Racing

Las declaraciones de los pilotos

Arvid Lindblad (Piloto de Campos Racing en FIA Formula 2): “Creo que ha sido un fin de semana positivo aquí en Abu Dabi. Me sentí bien con el coche desde los entrenamientos libres. El viernes no fue fácil, porque estaba cambiando de categoría, pero aun así estaba bastante satisfecho con cómo me adapté. Por eso la clasificación fue un poco decepcionante, porque pensé que había hecho un gran trabajo y aun así tuvimos muchas incógnitas respecto a la falta de rendimiento. Vimos algunas cosas extrañas que no tenían mucho sentido. Así que es una pena, porque deberíamos haber salido más arriba y no entendemos muy bien por qué no fue así. En la carrera al sprint fuimos muy fuertes y quedé muy contento con el ritmo. Hoy ha sido una lástima. Sabíamos que nuestro ritmo era muy bueno, así que buscábamos rodar en aire limpio y nos la jugamos con la estrategia alternativa porque teníamos velocidad para luchar por el podio. Por desgracia, el coche de seguridad nos arruinó la carrera. Sin eso, creo que habríamos estado peleando por el podio. Es una manera triste de terminar el fin de semana y el año, porque un doble podio habría sido increíble y realmente creo que era posible".

Nikola Tsolov (Piloto de Campos Racing en FIA Formula 2): “En general, ha sido un buen fin de semana. Clasifiqué dentro del top diez, algo que sinceramente no esperaba después de los libres, pero conseguí sacar adelante una buena vuelta. En la carrera al sprint logré por fin mi primer podio tras dos meetings y estaba muy contento por ello, porque ahora ya es algo en lo que no necesito pensar más. El coche fue muy sólido y eso marcó la diferencia. Hoy, en la carrera larga, tuvimos un poco de mala suerte con la estrategia, así que al final no ganamos posiciones. Aun así, ha sido un aprendizaje muy valioso para mí.

Pepe Martí, en el podio de F2 como piloto de Campos Racing. / F2

Año exitoso también en Fórmula 3

2025 ha sido un año histórico para Campos Racing a todos los niveles. En Formula 2 han conseguido el tercer lugar en el campeonato de constructores y en la categoría de bronce, F3, lograron ser campeones del mundo. Lo hicieron en la última carrera del Mundial y en un emplazamiento histórico como lo es el circuito de Monza. Partían con una desventaja de 16 puntos, pero tras una remontada épica en la que Inthraphuvasak y Tsolov finalizaron primero y segundo en la carrera del domingo, garantizando el título para la escudería de Alzira.