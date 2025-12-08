Dolor del deporte valenciano por la muerte de Enzo Badenas

El mundo del deporte valenciano vive hoy envuelto en dolor por la muerte del piloto valenciano de motocross Enzo Badenas, de 17 años, que falleció este domingo en un entrenamiento privado, según confirmó el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor (CETDM) ubicado en el Circuit Ricardo Tormo, del que formaba parte desde el año 2023 tras conseguir diversos logros como su título de Campeón de España de 85cc la temporada anterior.

El suceso, que acabó con la vida del deportista de Gandía, se produjo en el circuito Red Sand Park de Vilafamés, en la provincia de Castellón. "Todos aquí te vamos a echar de menos", dice el comunicado de esta instalación deportiva.

Consternación desde el Circuit Ricardo Tormo

"El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor (CETDM) lamenta el fallecimiento de Enzo Badenas, piloto de motocross nacido en Gandía el 24 de enero de 2008. Badenas ha sufrido un grave accidente este domingo 7 de diciembre cuando realizaba un entrenamiento privado.

Enzo Badenas entró a formar parte del CETDM en el año 2023 tras conseguir diversos logros como su título de Campeón de España de 85cc la temporada anterior. En todo este tiempo ha mostrado un gran crecimiento personal y profesional que le ha llevado a lograr diversos podios y victorias, así como ser convocado con la Selección Española de Motocross y competir en certámenes autonómicos, nacionales e internacionales, como el Campeonato de Europa.

El Centro de Tecnificación del Circuit Ricardo Tormo está consternado con esta noticia y todo el personal del CETDM y del Circuit desea dar el pésame, cariño y mucha fuerza a todos los familiares, compañeros, amigos y allegados de Enzo en estos momentos tan difíciles.

Descanse en paz", es el comunicado completo emitido por el Circuit Ricardo Tormo.

Condolencias desde la federación valenciana de motocilismo

"Tenía una larga y prometedora carrera por delante pero hoy ésta se ha truncado. Todo el motociclismo valenciano y nacional lo recordará siempre como piloto y como persona. Desde aquí mandamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, hermana, familiares y amigos", reza el comunicado.

Instituciones valencianas

También la Generalitat Valenciana hizo público su pésame con un mensaje en las redes sociales. A través de su cuenta de 'X' lamentaba "profundamente el fallecimiento del joven piloto valenciano, Enzo Badenas, de 17 años. Campeón de España de 85cc en 2022, miembro del equipo nacional y tecnificaba en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor del Circuit Ricardo Tormo. Nuestro cariño y condolencias a su familia, amigos y al mundo del motociclismo".

Desde el Ayuntamiento de Beniarjó también ofrecen las condolencias a la familia.

Dolor entre sus compañeros

Dani Maciá, Adrián Cruces, Nerea Martí y su marido el futbolista Hugo Duro, Álvaro Fuertes, Pablo Olivares son algunos de los compañeros de Enzo en el CETDM que han lamentado su muerte y han mostrado su apoyo a la familia.

"Hoy hemos perdido todos a un compañero y sobretodo a un gran colega, alguien al que era complicado no verlo sonriendo y que disfrutaba haciendo lo que más le gustaba", ha escrito Maciá.