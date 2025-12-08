Enzo Badenas se suma a la trágica lista del motociclismo español

Este lunes, el deporte valenciano ha amanecido envuelto en un enorme dolor por el fallecimiento del piloto de motocross Enzo Badenas, de solo 17 años. Según confirmó el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor (CETDM), Badenas falleció el domingo en un entrenamiento privado en el circuito Red Sand Park de Vilafamés, en la provincia de Castellón.

El piloto, que nació en Gandia en 2008, vivía con su familia en la pequeña localidad de Beniarjó. Desde muy joven, Badenas destacó en el mundo del motocross, pues, en 2022, con tan solo 14 años, se proclamó campeón de España en la categoría de 85 centímetros cúbicos dentro de la categoría de 12 a 14 años de edad. Además, ese año también obtuvo un tercer puesto con la selección española en una prueba internacional, y participó en el Mundial junior y en el campeonato de Europa.

El título obtenido en 2022 en la cilindrada de 85 cc en el campeonato de España le llevó a formar parte del CETDM, junto a otros nombres del mundo del motor valenciano, tanto del presente como del futuro. Por otra parte, también logró el campeonato nacional con la selección de la Comunitat Valenciana en el torneo entre las diferentes comunidades autónomas. Anteriormente consiguió un subcampeonato de España en 2017 en la categoría de 50 centímetros cúbicos y venció en el campeonato de la Comunitat en 2018 en 65cc.

Multitud de personas e instituciones han mostrado sus condolencias por el fallecimiento del joven piloto. La Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana ha escrito que "tenía una larga y prometedora carrera por delante". Por otra parte, algunos de los pilotos que coincidieron con Badenas en el CETDM también le han dedicado algunas palabras al piloto valenciano. "Hemos perdido todos a un compañero y sobretodo a un gran colega, alguien al que era complicado no verlo sonriendo y que disfrutaba haciendo lo que más le gustaba", ha escrito Dani Maciá. Álvaro Fuertes, por su parte, ha asegurado que "todos los logros que consiga" van a ir dedicados a Badenas.

Enzo Badenas / Circuito Ricardo Tormo

La tragedia que persigue al deporte valenciano

En los últimos diez años han fallecido 19 pilotos españoles de motociclismo, siendo 6 de ellos menores de edad, unas cifras solo superadas por Italia a nivel mundial. Entre ellos, se encuentran tres pilotos relacionados con el motociclismo valenciano. El más reciente es Enzo Badenas, fallecido esta semana en Vilafamés. Antes de él fallecieron Bernat Martínez, piloto de Alberic que murió en 2015 en Laguna Seca y que desde 2023 cuenta con una curva en el Circuit Ricardo Tormo; y Hugo Millán, que aunque nació en Huelva, estuvo ligado al deporte valenciano a través de la Cuna de Campeones. Millán falleció en 2021 en el circuito de Motorland Aragón.

Además de los tres pilotos mencionados, el motociclismo español también ha tenido que llorar la pérdida de otros 16 pilotos: Dani Rivas (2015), Luis Salom (2016), Jesús Barragán (2017), Enric Saurí (2017), Andreas Pérez (2018), Marcos Garrido (2019), Francisco Javier Ruiz Amoza (2019), Aureli Martínez (2019), Víctor Arturo Vargas (2019), Ismael Bonilla (2020), Dean Berta Viñales (2021), Raül Torras (2023), Javier Álvarez Pérez (2024), Carles Falcón (2024), Borja Gómez (2025) y Pau Alsina (2025).