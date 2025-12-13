Campos Racing cierra una productiva semana de test en Abu Dabi

El rugir de los motores de FIA Formula 2 se ha acallado este viernes. Al menos, en lo que a 2025 concierne. Y es que los tres días de test de postemporada previstos en el Yas Marina Circuit han servido para acumular un kilometraje esencial en preparación para la próxima campaña de la categoría. Durante estas tres jornadas, el búlgaro Nikola Tsolov y el mexicano Noel León –en su toma de contacto con el equipo y la categoría–, han realizado más de quinientas vueltas al circuito de los Emiratos Árabes. El equipo técnico de Campos Racing y los pilotos enfocaron su trabajo tanto en simulaciones de sesión de clasificación y de carrera, así como en hacer ensayos de salida y de paradas en boxes; siempre tratando de ajustar los reglajes a cada circunstancia concreta.

Tres días de pruebas

La sesión matinal del miércoles, y todavía con la pista poseyendo bastante arena sobre el asfalto, se enfocó en vueltas de instalación destinadas a comprobar que todos los sistemas estaban correctos. Con todo, Tsolov y León se situaron entre los cinco mejores con vueltas de 1:39.337 y 1:39.375 respectivamente. Por la tarde, y conforme mejoraron las condiciones tanto de temperatura como de pista, los tiempos bajaron gradualmente. A la postre, León detuvo el cronómetro en un registro de 1:37.819, demostrando su rápida adaptación al monoplaza y al equipo. Tsolov, por su parte, detuvo el cronómetro en un tiempo de 1:38.922.

El segundo día se invirtieron las tornas y la sesión de por la mañana fue más rápida, especialmente al montar el compuesto de neumático más blando. León marcó una mejor vuelta de 1:37.749, que le valió el séptimo lugar, finalizando su compañero búlgaro noveno con un mejor tiempo de 1:37.892. La sesión vespertina estuvo destinada a tandas largas. Tsolov, que dio ni más ni menos que 73 vueltas durante sus simulaciones, completó una mejor vuelta de 1:41.851, rodando en ritmos sólidos; mientras León se quedó cerquísima, en su caso con un tiempo de 1:41.864.

La tercera jornada también vio a los pilotos de Campos Racing entre los mejores siendo, además, la más veloz en el cómputo de la semana. Siempre con neumáticos súper blandos, Tsolov y León obtuvieron tiempos de 1:37.466 y 1:37.478 que, de nuevo, les garantizó su presencia en el top-ten. Por la tarde se iba a repetir el programa del día anterior, y los ingenieros y pilotos trabajaron en simulaciones de carrera. Tsolov firmó una mejor vuelta de 1:41.137 por el giro de 1:41.404 establecido por León.

Tsolov en los test de Abu Dabi con Campos Racing / Campos Racing

Quedan ahora largas semanas por delante de análisis de todos los datos obtenidos y seguir limando hasta el más mínimo detalle para el estreno de una temporada que arrancará el 7 y 8 de marzo en Melbourne.

Las declaraciones de los pilotos

Nikola Tsolov: “Han sido tres excelentes días de test. A lo largo de la semana probamos muchas soluciones diferentes y logramos ensamblar numerosos elementos. Nos llevamos muchas conclusiones positivas y ya estoy deseando que comience la próxima temporada.”

Noel León: “Mis primeros días con Campos Racing han sido muy positivos y estoy muy contento con cómo se han desarrollado. Contamos ahora con una gran cantidad de datos para analizar de cara al próximo año. Estoy muy satisfecho con este primer paso juntos y con muchas ganas de que arranque la temporada.”