La 51ª Subida al Garbí presenta una excelente participación

En la Subida al Garbí que ya sobrepasa el medio siglo de historia, la respuesta de los equipos interesados en participar en la prueba que tendrá lugar este año los días 20 y 21 de diciembre ha sido realmente excelente, última carrera de la temporada de la Copa de España de Montaña (CopaEM) que convoca la Real Federación Española de Automovilismo (REFdA), así como la última prueba puntuable del Campeonato de Montaña de la Comunidad Valenciana que convoca la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana (FACV) donde se decidirán muchos títulos y categorías del año 2025 que termina con esta carrera.

Un total de 63 equipos venidos desde toda España serán los que pondrán la emoción en las carreteras de la Sierra Calderona, en las inmediaciones de Serra, en la provincia de Valencia.

En esta nueva edición de la Subida al Garbí los aficionados podrán ver las evoluciones de los mejores pilotos del Campeonato autonómico, junto a otros equipos que no suelen verse habitualmente en este campeonato en toda la temporada gracias a que la prueba es puntuable para la Copa de España de Montaña. Los participantes en la Copa de España de Montaña serán 21 equipos, mientras que serán 42 equipos los que puntuarán solo para el Campeonato de la Comunidad Valenciana de Montaña.

Nombres propios

Una edición de la Subida al Garbí que será muy espectacular y competida tanto para los participantes como para los aficionados, donde podremos ver vehículos que harán las delicias de todos, como por ejemplo en el apartado de los prototipos monoplazas, entre los siete participantes inscritos, partirá con el nº 1 el mallorquín Alberto Seguí, un habitual del Campeonato de España de Montaña que viene a participar con su nueva barqueta Nova NP03, al que sigue en la lista, y con el nº 2, el actual campeón del certamen autonómico de Montaña el castellonense Carlos Archiles con su Norma M20F. Tras ellos, un espectacular Fórmula Tatuus FR 2.0 pilotado por el alicantino Pablo Martínez con el nº 3, iniciará la lista de los Speedcars "CM's", que son vehículos monoplazas con motor de motocicleta.

Respecto a los turismos "carrozados", una legión de auténticos coches dignos de verse en competición se podrá contemplar en la 51ª Subida al Garbí. Entre ellos el nuevo Porsche 911 GT3 Cup (992) de Toni Ariete con el nº 8 en la puerta, el añorado Mitsubishi Lancer Evo IX del valenciano Paco Arbona con el nº 9, o el actual campeón autonómico de montaña en turismos, Mario Bermúdez con su "atómico" Renault Clío Cup II, con el nº 10.

Lista de inscritos. / SUBIDA AL GARBÍ

Lista de inscritos. / SUBIDA AL GARBÍ

Podremos ver también en acción entre los 63 participantes inscritos a vehículos ya clásicos e históricos, anteriores a los años 80 y 90, como son un Mini 1000, un Seat 124 Sport Coupé, un par de BMW serie E21, o los Citroën Saxo. También a los ya clásicos Renault Turbo, tanto los 5 GT Turbo como 11 Turbo inscritos tendrán que luchar contra los rápidos y modernos Renault Clío Cup IV de circuitos, o el Renault Clío Rally5, para intentar realizar el mejor tiempo posible.

Hay muchos campeones de categorías y clases aún por decidir, así como títulos anuales del 2025 por grabar su nombre en los anuarios, con lo que es espectáculo está más que asegurado.

No podemos obviar en referenciar de esta Lista Oficial de Inscritos a los pilotos que desde otras comunidades participarán en la prueba venidos desde Aragón, Canarias, Cataluña, Castilla La Mancha, Baleares, Andalucía, o Murcia, muchos habituales en pruebas de la Copa de España de Montaña, cuya experiencia en esta especialidad tan específica está más que demostrada, y que intentarán en "tierra extraña" batir a los pilotos locales en un recorrido nuevo para la mayoría de ellos, y en la última prueba del año 2025.

Calendario

En cuanto a la cita en sí, el sábado 20 de diciembre tendrán lugar las Verificaciones Previas de los participantes y el Parque Cerrado Exposición de los vehículos participantes en la localidad de Serra, y será a las 20:30 horas la Ceremonia de Salida y presentación de los equipos participantes en la prueba.

El domingo 21 de diciembre tendrá lugar la competición en un recorrido de 6,6 Km, que se realizará en 4 Mangas, y que tendrá su Salida, a partir de las 09:00 horas en el Km 28,700 de la Ctra. CV-310 en el municipio de Torres Torres, y terminará en el Km 1,700 de la Ctra. CV-3341, en el municipio de Serra, con un desnivel de 432 m entre la Salida y la Meta.

También el domingo 21 de diciembre a las 15:30 horas está prevista la Entrega de Trofeos en el Parking del Rte. L'Oronet ("Cruce Garbi") en el mismo trazado de la prueba.