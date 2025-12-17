El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana, primera competición española neutra en huella de carbono

El equipo organizador del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana ha celebrado este miércoles 17 de diciembre un acto institucional para anunciar que la edición 2025 de la prueba castellonense se ha convertido en la primera competición automovilística española totalmente neutra en huella de carbono.

El acto, celebrado en el Menador Espai Cultural de Castellón, ha contado con la presencia del director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el diputado provincial, Vicente Pallarés; el vicepresidente de la Real Federación de Automovilismo, José Vicente Medina; el presidente de la Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana, Nacho Aviñó; los concejales de Movilidad y Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Cristian Ramírez y Maica Hurtado; y el presidente del Comité Organizador de la prueba castellonense, Fernando Lobón.

También asistieron al acto representantes de otras instituciones y entidades patrocinadoras, cuyo respaldo desde hace años ha sido fundamental para la evolución del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana y para su impulso como modelo de competición cada vez más sostenible.

Declaraciones

Durante la presentación, Lobón explicó el camino que ha seguido el equipo organizador del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana para alcanzar los principales logros obtenidos a lo largo de sus más de doce años de trayectoria. Después, detalló el proceso realizado de medición, reducción y compensación que ha permitido a la prueba alcanzar la neutralidad en carbono. "Ha sido un trabajo intenso y complejo pero sin duda muy gratificante, porque nos ha permitido seguir creciendo como organización en un ámbito tan importante para nosotros como la sostenibilidad", destacó el presidente del Comité Organizador.

Cristian Ramírez felicitó a la organización por este hito alcanzado. "Es una prueba de gran nivel por la que va a seguir apostando el Ayuntamiento de Castellón. Una vez más, nos sumamos a esta apuesta por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente", señaló el edil.

Luis Cervera, por su parte, destacó el esfuerzo realizado por la organización de la prueba castellonense. "El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana es un ejemplo que nos viene bien para el resto de eventos deportivos que desarrollamos en la Comunitat Valenciana. Muy pocos son capaces de medir su huella de carbono, ya que no es fácil, y muy pocos además la compensan como es el caso de esta prueba, que representa un éxito dentro de nuestro deporte. Ese es el camino que hay que seguir", reconoció.

Finalmente, el vicepresidente de la Real Federación de Automovilismo, José Vicente Medina, expresó su respeto y gratitud de poder formar parte de la prueba castellonense. "Es un honor para la Federación, porque el MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana demuestra que el automovilismo es compatible con la sostenibilidad medioambiental. Queremos agradecer el esfuerzo del equipo organizador, pues marca un antes y un después en el automovilismo sin renunciar a la esencia competitiva de nuestro deporte".

Mesa de debate. / Antonio Pradas Montoya

Cálculo de la huella de carbono

El cálculo de la huella de carbono del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana ha sido realizado por Ecoterrae, la consultora especializada en sostenibilidad y gestión medioambiental que ha acompañado a la organización de la prueba a lo largo de todo el proceso. Dicho cálculo se ha elaborado conforme al estándar internacional GHG Protocol (Alcances 1, 2 y 3).

Posteriormente, las emisiones resultantes han sido compensadas en su totalidad mediante la adquisición de créditos de carbono en un bosque certificado y registrado en el MITERD y ubicado en la Comunitat Valenciana, siguiendo los mecanismos oficiales. Gracias a este trabajo, la competición ha marcado un hito destacado y se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más sostenibles del mundo.

Con este anuncio, el MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana reafirma su voluntad de seguir avanzando en la aplicación de criterios medioambientales y en la difusión de buenas prácticas dentro del automovilismo, manteniéndose fiel a su esencia de impulsar un modelo de competición responsable, eficiente y comprometido con el futuro.

El equipo organizador del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana ya está trabajando en la próxima edición de la prueba, cuya fecha ya ha sido anunciada oficialmente y se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo del 2026.

MAHLE, la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló y el Ajuntament de Castelló encabezan la lista de patrocinadores en la que también figuran empresas como, Circutor, Vimel Energy, El Corte Inglés, Pamesa y el Orenes Gran Casino Castellón e instituciones como el Patronat d'Esports de Castelló, Port Castelló, el Ajuntament de Oropesa y el Ajuntament de Onda.