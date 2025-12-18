Puesta de largo oficial de la 51ª Subida al Garbí

La 51ª Subida al Garbí, que se disputa este fin de semana las carreteras de la Sierra Calderona, en las inmediaciones de Serra, en la provincia de Valencia, se ha presentado este jueves 18 de diciembre en el Ayuntamiento de Serra. En el acto presidido por la alcaldesa del Ayto. de Serra, Alicia Tusón, los ponentes apostaron y se comprometieron para continuar con la prueba muchos años y seguir en el calendario nacional de Subidas de Montaña todo lo que sea posible.

Presentación

Abrió el acto Manolo Duran como Presidente del Comité Organizador y de la Escudería Bengala, iniciando el acto dando paso a la anfitriona de la prueba.

Alicia Tusón dio la bienvenida y abría las puertas del municipio a todos los participantes, aficionados, miembros de la organización: "Es un orgullo para el Ayuntamiento de Serra tener la oportunidad de contar con esta prestigiosa prueba de ámbito nacional". Tusón ratificó además el compromiso municipal, y su apoyo incondicional a esta actividad que ya forma parte de la identidad del municipio, y por ello tienen la obligación de defenderla y protegerla, puesto que después de tanto años realizándose forma parte de la identidad territorial de Serra. Por ello seguirán con la prueba mientras continúe en el tiempo.

Asimismo, recordó que la prueba que mantiene su esencia aunque pasen los años y que va creciendo cada año que promociona el municipio más allá de sus fronteras. Agradeció al Comité Organizador, a los voluntarios y a todas las personas que trabajan con esfuerzo para sacar la prueba adelante, y agradece la máxima seguridad y respeto al medioambiente que tiene el evento. Deseó toda la suerte a los organizadores y a los participantes, y dio la bienvenida a todo el mundo que llegue a Serra y que disfruten de su increíble entorno.

Manolo Duran, como representante del Comité Organizador, confirmó el esfuerzo que se está llevando para organizar esta importante prueba, última prueba de la Copa de España de Montaña y del Campeonato de Montaña de la Comunidad Valenciana se lleve a cabo este próximo fin de semana. Aseguró el apoyo de la Real Federación Española de Automovilismo encabezada por su Presidente, Manuel Aviñó, quien ha participado muchas ocasiones en esta carrera, pero que por culpa de su agenda no pudo asistir a la Presentación.

En cuanto al tema deportivo, Manolo Durán agradeció al Ayto de Serra su implicación, y al resto patrocinadores que hacen posible la prueba, recordó el Programa Horario de la prueba, así como los cierres y horarios de las carreteras. Expresó la satisfacción por la Lista de Inscritos, de mucha calidad y con los 63 equipos venidos de toda España, con algunos vehículos únicos y espectaculares que no son fáciles de ver en otra competición actualmente.

De nuevo este año habrá un autobús gratuito desde Serra hasta la prueba para que todos los vecinos, aficionados, etc. que lleguen con el tramo cerrado a partir de las 6 de la mañana puedan acceder al tramo para disfrutar de las carreras con toda seguridad. Recordó al masivo público que acude a la prueba que ésta se realiza en un Parque Natural, protegido, y hay que dejar el mismo tal y como se encuentra. Rogó que utilicen bolsas de basura, no pisar por donde no sea necesario, recoger y llevarse la basura que originemos, y que lleguen con tiempo suficiente al tramo, y que se coloquen en sitios altos de la carretera, nunca al nivel de un participante y menos detrás de un guardarrail.

Calendario

El sábado 20 de diciembre, por la tarde, tendrán lugar las Verificaciones Previas de los participantes y el Parque Cerrado Exposición de los vehículos participantes en la localidad de Serra, y será a las 20:30 horas la Presentación de los equipos participantes en la prueba.

El domingo 21 de diciembre tendrá lugar la competición en un recorrido de 6,6 Km, que se realizará en 4 Mangas, y que tendrá su Salida, a partir de las 09:00 horas en el Km 28,700 de la Ctra. CV-310 en el municipio de Torres Torres, y terminará en el Km 1,700 de la Ctra. CV-3341, en el municipio de Serra, con un desnivel de 432 m entre la Salida y la Meta.

La Entrega de Trofeos está prevista a las 15:30 horas del domingo 21 de diciembre en el mismo "Cruce del Garbí", donde se situará el podio de vencedores. Posteriormente, los participantes continuarán hacia la salida y el parque de asistencias, donde se dará por concluida esta nueva edición de la Subida al Garbí.