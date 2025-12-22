Carlos Archiles y Mario Bermúdez se coronan en la Subida al Garbí

Carlos Archiles y Mario Bermúdez fueron los grandes triunfadores de la 51ª Subida al Garbí que tuvo lugar este fin de semana en la carreteras que unen los municipios de Torres Torres y Serra, en València. Una cita que era la última prueba de la temporada 2025 de la Copa de España de Montaña (CopaEM) que convoca la Real Federación Española de Automovilismo (REFdA), así como la última prueba puntuable del año 2025 del Campeonato de Montaña de la Comunitat Valenciana que convoca la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana (FACV).

Finalmente, de los 63 equipos inscritos venidos desde toda España, fueron 58 participantes los que fueron autorizados a realizar la prueba y llevar la emoción en las carreteras de la montaña valenciana, tras las verificaciones previas realizadas el sábado 20 de diciembre en Serra, y de ellos, tan solo terminaron 20 equipos clasificados en la Copa de España de Montaña y 46 en el campeonato autonómico, lo que indica la dureza de la prueba de la carretera en la Sierra Calderona.

En una mañana de domingo fría, típica de invierno, de la alta montaña valenciana, donde los rayos de sol solo asomaron en unos pocos minutos a mitad de la mañana, al igual que las pocas gotas de lluvia que cayeron al principio de la misma, el numeroso público aficionado, que incluso muchos de ellos habían pasado la noche en las cunetas del recorrido, disfrutó de las evoluciones de los participantes, para los que en muchos casos, era la primera vez que realizaban el recorrido, por lo que manga a manga, carrera a carrera, los pilotos iban más rápidos, los tiempos iban bajando, y las emociones iban subiendo para equipos y aficionados.

En una prueba que se hizo un poco más larga de lo habitual debido a incidencias propias de una carrera de automovilismo, ninguna de ellas grave ni destacable salvo las típicas averías mecánicas o pequeñas salidas de carretera sin consecuencias, sobre las 17:00 se realizaba la Entrega de Trofeos con las autoridades locales y miembros federativos y del club organizador.

Podio de Monoplazas de la FACV / JUANJO AVINO

Ganadores

En la Copa de España de Montaña, la Categoría 1, la de los Turismos, la prueba fue ganada por Mario Bermúdez con Renault Clio Cup II seguido de Toni Ariete con Porsche 911 GT3 Cup (992) y cerrando el pódium, tercero terminaba Adrián Quevedo con Nissan 350Z.

En la Categorías Monoplazas, solo acabó el Speed Car GT-R del canario Guillermo Évora, quién se proclamaba Campeón de la Copa de España de Montaña 2025 en la Categoría 3, ya que el otro contrincante con el que se jugaba el título, el balear Damiá Bernat con un Speed Car GT 1000 no terminaba la 2ª Subida Oficial de Carrera por avería mecánica, no pudiendo reparar y realizar la 3ª y última carrera, por lo que no clasificaba al no tener dos tiempos para sumar y conocer su tiempo final y posición, ya que solo terminó la 1ª Carrera Oficial.

En cuanto al Scratch, el mejor tiempo conseguido en la carrera fue para el castellonense Carlos Archiles, quien a abordo del monoplaza Norma M20F, realizaba los 6,600 Km del tramo cronometrado de la Subida al Garbí en un tiempo de 3'42"844 en la 3ª Subida Oficial de Carrera, a una media superior de los 106 Km/h, consiguiendo además de ser el piloto más rápido, el triunfo en el Campeonato de Montaña de la Comunidad Valenciana, ya que Archiles y su Norma no participaban en la Copa de España de Montaña, sino solo en el autonómico.

Podio de Turismos de la FACV / JUANJO AVINO

Siguiendo con el Campeonato de Montaña de la Comunitat Valenciana, el segundo mejor tiempo fue para el ibense Juan David Mercado con el monoplaza Car Cross con motor de moto, Speed Car Xtrem, a una media de 96 Km/h y con un tiempo de 4'07"461, quedando el tercer piloto autonómico más rápido el valenciano Mario Bermúdez con su Renault Clio Cup II con un tiempo de 4'07"961, a medio segundo del Car Cross.

Campeones y entrega de trofeos

Con estos triunfos en el Garbí, Carlos Archiles renovaba el título absoluto de Campeón de Montaña de la Comunitat Valenciana, y además en Monoplazas, mientras que Mario Bermúdez lo consigue pero en la Categoría de Turismos.

Vehículos ganadores de la Subida al Garbí / JUANJO AVINO

Con la Entrega de Trofeos realizada en el mismo tramo cronometrado, en el 'Cruce del Garbí', presidida por las autoridades municipales, se dio por finalizada la prueba de esta 51ª edición de la Subida al Garbí, última prueba del año de la Copa de España de Montaña y del Campeonato de Montaña de la Comunitat Valenciana de la temporada 2025