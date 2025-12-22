Dakar
España apunta fuerte en el Dakar 2026: 79 pilotos y copilotos listos para la aventura más dura del mundo
Con 79 representantes entre pilotos y copilotos, España será el segundo país con más participantes en la edición de 2026, que arranca el 3 de enero en Yanbú. Desde Carlos Sainz hasta las promesas debutantes, la Armada Española aspira a brillar en todas las categorías
El Dakar 2026 está a la vuelta de la esquina y, un año más, España llegará con un equipo numeroso y competitivo. La lista provisional de participantes incluye 79 españoles entre pilotos y copilotos, lo que convierte a nuestro país en la segunda nación con más representación, solo por detrás de Francia. La cita, que comenzará el próximo 3 de enero en Yanbú, promete emociones fuertes, aventuras y, por qué no, victorias históricas.
Coches: Carlos Sainz y Nani Roma, referencias de la Armada Española
La categoría reina, la de coches (denominada oficialmente Ultimate), contará con la presencia de grandes figuras como Carlos Sainz, que buscará su quinta victoria junto a Lucas Cruz, y Nani Roma, acompañado de Álex Haro en un Ford similar al del madrileño.
Otras candidatas a figurar entre las mejores posiciones son Cristina Gutiérrez (Dacia) y Laia Sanz (Ebro). Entre los inscritos destacan regresos y debuts sorprendentes, como Jesús Calleja, Rosa Romero, y Jordi Torras, que vuelve al Dakar 35 años después.
Pilotos y copilotos españoles en coches (Dakar 2026):
- Carlos Sainz/Lucas Cruz (Ford)
- Nani Roma/Álex Haro (Ford)
- Cristina Gutiérrez/Pablo Moreno (Dacia)
- Laia Sanz (Ebro)
- Isidre Esteve/Txema Villalobos (Toyota)
- Jesús Calleja/Edu Blanco (Santana)
- Rosa Romero -copiloto- (Mini)
- Pedro Peñate/Daniel Mesa (Century)
- Jordi Torras/Santi Costa (MD)
- Diego Ortega -copiloto- (Toyota)
- Armand Monleón -copiloto- (Toyota)
- Oriol Mena -copiloto- (Toyota)
- Ferrán Jubany/Marc Solá (MD)
Motos: combinación de experiencia y caras nuevas
España contará con 15 pilotos en la categoría de motos, entre veteranos y debutantes. Tres nombres destacan por su experiencia y proyección: Tosha Schareina (Honda), Edgar Canet (KTM) y Lorenzo Santolino (Sherco), todos oficiales y con opciones de luchar por el triunfo final.
Entre los debutantes figuran Joan Guillén, Carlos López, Iñigo Zardoya, Borja Pérez, Ricardo Lastra, Juancar Torres y Arnau Lledó, quienes vivirán por primera vez la experiencia del Dakar.
Pilotos españoles en motos (Dakar 2026):
- Lorenzo Santolino (Sherco)
- Tosha Schareina (Honda)
- Edgar Canet (KTM)
- Josep Pedró (Rieju)
- Rachid Al-Lal (Husqvarna)
- Arnau Lledó (KTM)
- Juancar Torres (Husqvarna)
- Javi Vega (Kove)
- Mario Garrido (KTM)
- Ricardo Lastra (KTM)
- Fernando Domínguez (KTM)
- Borja Pérez (Husqvarna)
- Iñigo Zardoya (KTM)
- Carlos López (KTM)
- Joan Guillén (Husqvarna)
Challenger: Pau Navarro y la nueva generación
La categoría Challenger tendrá a cinco españoles en acción, con Pau Navarro y Jan Rosa como principales favoritos para desafiar a los dominadores de la edición anterior. Entre ellos destaca también Óscar Ral, que ejercerá de copiloto de Nico Cavigliasso, y pilotos clásicos como Joan Font y Adriá Guillem.
Participantes españoles en Challenger:
- Pau Navarro/Jan Rosa (Taurus)
- Óscar Ral
- Joan Font/Adriá Guillem
SSV: Gerard Farrés, referente y debutantes con ambición
La categoría SSV contará con veteranos como Gerard Farrés, que ha rozado la gloria en motos y SSV, y con debutantes como los hermanos José María y Cristian Camí y Pol Ros, copiloto del ecuatoriano Sebastián Guayasamín.
Pilotos españoles en SSV:
- Gerard Farrés/Toni Vingut
- Carlos Santaolalla/Aran Sol
- Domingo Román/Óscar Bravo
- Joan Piferrer/Xavi Blanco
- José María Cami/Cristian Cami
- Pol Ros (copiloto)
Stock: Oriol Vidal, pionero español
La nueva categoría Stock de vehículos de serie modificados tendrá presencia española con Oriol Vidal, que será copiloto de Rokas Baciuska, ya conocido por sus victorias en etapas del Dakar y carreras del Mundial.
Camiones: primer equipo 100% femenino español
En camiones, España hará historia con un equipo íntegramente femenino formado por Helena Tibau, Jacqueline Ricci y Arantxa Martí. Otros representantes destacados incluyen a Manuel Borrero, Alberto Herrero, David López y Javier Jacoste.
Pilotos españoles en camiones:
- Manuel Borrero/Adrián López
- Alberto Herrero/Mario Rodríguez
- David López
- Pol Tibau/David Nadal/Daniel Iglesias
- Javier Jacoste/Gustavo Ribas/Francisco Ester
- Jesús Borrero/Emilio Fiz/Alberto Fiz
- Alberto Alonso/Gustavo Ibeas/Raul Arteaga
- Helena Tibau/Jacqueline Ricci/Arantxa Martí
- Jordi Esteve/Quico Pardo/Jordi Pujol
- Javier Herrero/Alfonso Herrero/José María Casas
España llega al Dakar 2026 con una combinación de experiencia, talento y jóvenes promesas, consolidándose como una de las potencias del rally-raid mundial. Desde la categoría reina de coches hasta la histórica participación femenina en camiones, la Armada Española promete emoción, espectáculo y, por supuesto, ambición de victoria.
